Lionel Messi es elegido el mejor jugador de la MLS en la encuesta “América le responde a El País”

Lionel Messi fue distinguido como el mejor futbolista de la MLS tras encabezar la votación correspondiente a la 40ª edición de la tradicional encuesta América le responde a El País (Uruguay), que cada temporada reconoce a los protagonistas más destacados del fútbol del continente.

El reconocimiento no fue el único para Inter Miami, ya que el argentino Javier Mascherano fue elegido como mejor entrenador en Estados Unidos y el club rosado recibió la distinción como mejor equipo del país, consolidando el protagonismo de la institución en el certamen.

La encuesta, organizada por el diario uruguayo El País, contó en esta edición con la participación récord de 264 periodistas de 16 países de América, quienes votaron por el mejor jugador, entrenador y equipo de sus respectivas naciones.

A nivel continental, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el nuevo Rey de América, al obtener el 62,8 % de los votos. Messi finalizó en la segunda posición con el 14,8 %, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez ocupó el tercer lugar con el 5 %.

En el apartado de entrenadores, el brasileño Filipe Luís fue reconocido como el mejor del continente tras una temporada histórica al frente del Flamengo, con los títulos de la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño. El técnico se impuso con el 72 % de los votos, seguido por los argentinos Gustavo Alfaro (8,7 %) y Gustavo Costas (5,6 %).

Sigue leyendo:

–Roberto Carlos, leyenda brasileña, operado del corazón

–Regalo de Kylian Mbappé de más de 60 mil euros le cuesta la carrera a un policía en Francia

–Idris Elba fue nombrado con el título de “caballero” del Reino Unido