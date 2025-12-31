Conductor en accidente de Anthony Joshua fue dado de alta y podría enfrentar cargos

A pocas horas de finalizar el 2025 se conoció que el conductor en el accidente automovilístico que dejó herido a Anthony Joshua y cobró la vida de dos de sus entrenadores, fue dado de alta y podría enfrentar cargos por su presunta responsabilidad en el siniestro.

De acuerdo con el medio ‘The Guardian’ Nigeria, un agente confirmó que el chofer encargado de manejar el vehículo Lexus donde se produjo el accidente, ha estado ayudando a las autoridades con su versión de los hechos.

Según el reporte, el conductor podría ser acusado de manejar de forma temeraria. Esa supuesta impericia habría generado el accidente ocurrido el pasado lunes en Lagos.

Por su parte, el conductor del camión con el que chocó la camioneta de Joshua escapó de la escena inmediatamente después del accidente y ahora es buscado por las autoridades.

Joshua terminó en el hospital con heridas leves, al igual que el conductor. Sin embargo, los entrenadores y amigos cercanos del púgil, Sina Ghami y Kevin “Latif” Ayodele, murieron en el accidente sobre la congestionada autopista Lagos-Ibadan.

El accidente se dio días después de que el pasado 19 de diciembre Joshua derrotara por KO a Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

El vehículo todoterreno en el que se desplazaba Joshua impactó contra un camión que se encontraba estacionado en la zona de Makun.

Joshua viajaba como pasajero en un Lexus junto a otra persona en la parte trasera del automóvil. El conductor y un acompañante que iban en la parte delantera fallecieron tras el choque.

Cabe recordar que Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana. Residió en Nigeria hasta los 12 años, cuando se trasladó al Reino Unido con su familia.



