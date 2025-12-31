Deportación de guatemaltecos desde EE.UU. cae un 22% durante 2025

Cifras del Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que Estados Unidos cerró el año 2025 con la deportación de 48,405 guatemaltecos, que representa una disminución del 22 % en comparación con los 61,680 ciudadanos retornados en 2024, lo que convierte a este año en el de menor número de expulsiones en el último trienio.

El proceso de deportación forzosa se realizó a través de 532 vuelos coordinados por las autoridades estadounidenses. El ciclo anual concluyó este martes con el arribo de las últimas tres aeronaves al Aeropuerto Internacional La Aurora, provenientes de las ciudades de Alexandría, Jacksonville y Houston.

En estos vuelos finales viajaron 245 personas, completando el total de deportaciones del periodo actual frente a las 55,302 registradas en 2023 y las 61,680 de 2024.

Testimonios de los ciudadanos retornados

Entre los pasajeros que llegaron este martes se encuentra Marvin Orozco, quien vivió en Estados Unidos desde el año 2005. “Llevaba allá ya 20 años. Fue una bendición porque en la estancia allá el señor nos bendijo. Lo único (malo) es ahora, la pérdida de la familia”, explicó Orozco a la agencia EFE.

El ciudadano guatemalteco, que dejó a sus cuatro hijos en el país norteamericano, manifestó su intención de iniciar un negocio propio en Guatemala sin planes de intentar un nuevo viaje.

Asimismo, Pedro Gómez, originario del departamento de Huehuetenango, relató que su partida inicial fue motivada por la pobreza que estaba viviendo. Tras su retorno, Gómez mostró una actitud positiva ante el nuevo comienzo en su país de origen: “Voy a comenzar de nuevo. Hay que echarle ganas”, afirmó.

La reducción en las estadísticas oficiales se produce a pesar de que el presidente Bernardo Arévalo se comprometió en febrero con el secretario de Estado, Marco Rubio, a incrementar la recepción de vuelos de deportación en un 30 %. Actualmente, se estima que la red consular contabiliza a 3.6 millones de guatemaltecos residiendo en Estados Unidos, la mayoría en situación irregular.

