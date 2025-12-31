Hallan cuerpo de Erica Fox, la triatleta desaparecida tras ataque de tiburón en California

El cuerpo sin vida de la triatleta desaparecida tras sufrir un ataque de tiburón en el océano al sur de Davenport Beach, California, fue hallado por las autoridades el pasado lunes. Así lo confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz.

Erica Fox, de 55 años, desapareció poco después del mediodía del 21 de diciembre en el área de Lovers Point, en Pacific Grove, en la Bahía de Monterey, según una declaración conjunta de la Guardia Costera y las ciudades de Pacific Grove y Monterey.

Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado seis días después en Davenport Beach, y las autoridades confirmaron que murió por un ataque de tiburón blanco.

La Guardia Costera, bomberos, policía local, buzos y aeronaves emprendieron la búsqueda en un área de 84 millas náuticas cuadradas. Estuvieron más de 15 horas intentando rastrear, pero no hubo éxito.

El pasado 27 de diciembre un ciudadano alertó sobre restos en Davenport Beach, a poco más de 20 millas del punto inicial.

Dos personas aseguraron haber visto un tiburón con lo que parecía ser un cuerpo humano en la boca el mismo día de la desaparición. Paradójicamente, Erica llevaba un brazalete electromagnético diseñado para repeler tiburones, pero este no funcionó.

Los familiares identificaron el cuerpo de Erica gracias a la ropa que vestía cuando entró al agua el día de su desaparición.

Tras el incidente de la triatleta, las playas de Lovers Point Beach, en Pacific Grove, y McAbee Beach y San Carlos Beach, en Monterey, permanecieron cerradas a los nadadores hasta el martes 23 de diciembre, informaron las autoridades.

Fox estaba especializada en pruebas de resistencia. Llegó a participar en triatlones de distancia estándar y en dos medios Ironman extremos.

También era miembro del club Kelp Krawlers, dedicado a entrenamientos en mar abierto en la bahía de Monterey, California.

Este es el segundo ataque grave en el club Kelp Krawlers en tres años; otro miembro sobrevivió a una mordida en la pierna.



