Hallan cuerpo en medio de la búsqueda de adolescente desaparecida en Texas

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar confirmó el hallazgo de un cuerpo este martes por la tarde, en el marco de la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, una joven de 19 años desaparecida desde la víspera de Navidad.

El cadáver fue encontrado aproximadamente a las 5:00 p. m. en un campo con hierba alta, situado a unas 100 yardas de la vivienda de Mendoza Olmos, en el noroeste del condado de Bexar, informó ABC News. A pesar de que el área ya había sido rastreada anteriormente, agentes del sheriff y del FBI regresaron al sitio para una inspección más exhaustiva.

Las autoridades informaron que la vestimenta del cuerpo coincide con la descripción de la ropa que la joven vestía al momento de su desaparición. Pese a ello, el médico forense local aún debe realizar la identificación oficial y determinar la causa exacta del fallecimiento.

Oficina del Sheriff se pronuncia

El sheriff Javier Salazar lideró la comunicación oficial del hallazgo, descartando inicialmente la participación de terceros: “En este momento no sospechamos que haya habido un crimen”.

El sheriff también explicó la urgencia de los procedimientos forenses: “Esperamos que podamos intentar agilizar ese proceso para poder obtener respuestas de la comunidad”. Al referirse al desenlace de las labores de búsqueda, Salazar fue directo: “Ciertamente, este no es el resultado que esperábamos”.

Evidencias recopiladas hasta ahora

Camila Mendoza Olmos desapareció la mañana del miércoles 24 de diciembre. Un video de vigilancia la mostró manipulando un objeto en su vehículo antes de abandonar su residencia a pie. Los investigadores manejaban la hipótesis de “peligro inminente” debido a reportes de depresión no diagnosticada.

Sobre el estado de salud mental de la joven, Salazar señaló que por lo que les describen, se trataba de una persona joven que “estaba pasando por un momento muy difícil en su vida”. En el lugar del hallazgo se localizó un arma de fuego.

