Jennifer Lopez apoya show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Es increíble lo que ha logrado”

La cantante y actriz Jennifer Lopez aplaudió que el cantante puertorriqueño Bad Bunn encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los eventos más importantes del deporte y la música.

Durante una entrevista para Today, Jennifer Lopez celebró que Bad Bunny haya sido elegido como artista principal del show de medio tiempo. JLo fue una de las primeras artistas que celebró la elección de Bad Bunny a través de sus redes sociales. En 2020 JLo protagonizó el show de medio tiempo junto con Shakira y Bad Bunny fue el artista invitado junto con J Balvin.

“Creo que está a punto de volarles la cabeza a todos. Es una introducción para algunas personas”, dijo Lopez en la entrevista.

Jennifer Lopez se mostró confundida y dijo que no tenía idea de que hubiese controversia con el show de Bad Bunny. En efecto, el anuncio de la NFL y Roc Nation trajo mucha polémica principalmente entre los partidarios del presidente Donald Trump quienes criticaron la elección de un artista latino para este show. Además, la administración de Trump decidió poner puestos de ICE en el show para detener a inmigrantes indocumentados.

“Te juro que no lo sé”, dijo al entrevistador Craig Melvin. “¿Por qué? ¿Pero por qué? No lo comprendo. Es uno de los artistas más grandes del mundo ahora mismo, probablemente el más grande”, dijo la también productora.

Jennifer Lopez elogió el trabajo de Bad Bunny y su influencia en la música actual. “Podrían ser muchas personas diferentes. Ese es el asunto. Estoy súper emocionada de que la gente lo vea. Creo que van a sorprenderse gratamente, porque su música trasciende el idioma. Es increíble lo que ha logrado, ha hecho algo que muchas personas nunca han hecho en su vida”.

Jennifer Lopez recordó el show de medio tiempo que protagonizó con otros artistas latinos en 2020. “Shakira, Bad Bunny, J Balvin y yo nos lo pasamos increíble. Fue un momento muy cultural”, recordó.

Bad Bunny respondió a las críticas por su elección para encabezar el Super Bowl el próximo 8 de febrero de 2026 en un monólogo en ‘Saturday Night Live’. “Especialmente todos los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. Nuestra huella y nuestra contribución en este país, nadie podrá jamás quitarlas ni borrarlas”.

