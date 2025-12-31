¿Quién es Bruno Espino? El futuro esposo de Niurka Marcos, 20 años menor que ella

Niurka Marcos, reconocida actriz y bailarina, de 58 años, y su actual pareja, Bruno Espino, de 38, están preparándose para dar un paso importante en su relación: casarse. Ambos han anunciado que su boda se realizará en el año 2026, y, según lo expresado públicamente, atraviesan uno de los momentos más felices y estables de sus vidas. La pareja ha decidido esperar unos años más para formalizar su unión.

La celebración está planificada para el 1 de agosto de 2026, coincidiendo con el segundo aniversario de su noviazgo. La actriz ha compartido que desea que esa fecha sea especial, llena de alegría y rodeada de seres queridos. Además, ha mencionado que quiere tomar un descanso de las presiones del medio y las cámaras, por lo que planea unas vacaciones para relajarse antes del gran día.

Por otro lado, los fanáticos de Niurka también han mostrado curiosidad por conocer más sobre Bruno Espino, su prometido. Él mismo ha revelado que es actor, modelo y bailarín, y que su principal objetivo en la vida es hacer feliz a su novia. Desde su primer encuentro, Bruno se ha declarado enamorado de Niurka, asegurando que su relación le ha traído una felicidad que no había experimentado antes.

Bruno Espino, conocido en ciertos círculos como “El Príncipe”, ha logrado hacerse un espacio en el mundo del entretenimiento. Además de su faceta actoral y de modelos, también se desempeña como bailarín y tiene una presencia significativa en Instagram. En esa plataforma comparte detalles de su día a día, rutinas de ejercicio y fragmentos de sus presentaciones. También publica videos de shows para adultos, que reflejan su versatilidad y su interés por mantenerse activo en varias áreas del espectáculo.

Desde la perspectiva de Niurka, su futura esposa describe a Bruno como un hombre encantador, sencillo y tímido en ocasiones, pero muy cariñoso y caballeroso. Estas cualidades, según sus palabras, fueron las que la conquistaron desde el principio. A pesar de la diferencia de 20 años entre ambos, la actriz ha aclarado que no es una “sugar mommy”, sino que ambos se hacen responsables de sus finanzas y del hogar que han construido juntos.

Ambos han decidido priorizar su bienestar emocional y personal antes de dar el paso formal del matrimonio. La planificación de su boda y la forma en que hablan de su relación refleja un compromiso auténtico y una voluntad de construir una vida juntos. Sin duda, su historia inspira a muchos que creen en el amor sin prejuicios ni etiquetas.

