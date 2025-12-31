Teletrabajo: ¿Quiénes son los más propensos a laborar desde casa y en qué áreas?

De acuerdo con datos recientes de la Oficina del Censo, los estadounidenses mayores y con discapacidad son los más propensos al teletrabajo, una modalidad que se ha asentado desde el confinamiento por la pandemia y que se ha convertido en una alternativa viable para personas que tienen dificultades físicas para trasladarse, pero que sin embargo, pueden trabajar. Pero ¿cuáles son los sectores más propensos para realizar esta actividad y qué trabajos son los más adecuados?

Para determinar estos datos, el Washington Post realizó un análisis con base en la Encuesta de Población Actual de larga duración de la Oficina del Censo. El estudio arrojó que efectivamente, los adultos mayores y las personas con discapacidad son las más propensas. Pero también el teletrabajo es una opción viable para trabajadores con títulos universitarios y los trabajadores asiático-americanos.

Curiosamente, la posibilidad actual para trabajar de forma híbrida (es decir, una parte en casa y otra en la oficina) disminuye con la edad. Curiosamente, conforme se reduce esta posibilidad, aumenta la de realizar un teletrabajo de tiempo completo, principalmente para los trabajadores mayores, en concreto los que están en edad de jubilación.

Esto se debe a que cuando una persona alcanza la edad de jubilación tiende a reducir sus horas de trabajo presencial, pero los trabajadores totalmente remotos pueden permanecer más tiempo participando, posiblemente para ofrecer orientación a compañeros más jóvenes, desde su retiro en una ciudad de sol o playa. También es más probable que estos trabajadores tengan títulos avanzados, para recibir la confianza de trabajar desde sus casas y en completa autonomía.

La encuesta de la Oficina del Censo, que data de fines de 2022 arrojó los siguientes resultados:

Para 2022, la evolución de teletrabajo para los empleados del gobierno federal fue un éxito, por lo que incluso su tiempo de actividad es mucho más frecuente que el de trabajadores del sector privado. De hecho, los burócratas realizaron mucho más trabajo desde casa que cualquier otro trabajador del país.

Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la Presidencia, los recortes al personal federal de contemplados en la ley DOGE redujeron el trabajo remoto. Ahora, los trabajadores federales se encuentran entre los menos propensos a trabajar de forma remota o híbrida, solo por detrás de los trabajadores del gobierno local.

¿Qué otros trabajos se pueden realizar vía remota desde casa?

Estadísticamente, otros trabajos como la agricultura también se consideran teletrabajo, así como tener un pequeño negocio en línea. Por ello, la burocracia federal abarca solo una pequeña proporción del empleo total.

Los trabajos más populares para realizar desde casa, es decir, que se desarrollan completamente a distancia son: desarrollo web, redacción y edición. Además de otros como redactores técnicos, administradores de bases de datos y agentes de viajes, aunque las opciones dependen de la edad.

Para los trabajadores recién egresados de la escuela, la mejor opción es trabajar en atención al cliente. Para el rango de entre 20 y 30 años, du fuerte es el desarrollo de software. Y para quienes tienen alrededor de 40 años o más, tienen mayores probabilidades con trabajos gerenciales, una categoría que incluye a muchas labores autónomas y propietarios de pequeñas empresas.

En la mayoría de los empleos, los trabajadores de mayor edad son los que tienen mayores probabilidades de acceder a privilegios de teletrabajo, pero profesiones con un fuerte componente tecnológico, como diseñadores web, desarrolladores web y testers de software, no acceden a estos beneficios.

En cuanto a los empleos que atraen a más teletrabajadores, los trabajadores de mayor edad se concentran en puestos más directivos: gerentes, analistas de gestión, directores ejecutivos y abogados, mientras que sus colegas más jóvenes se desempeñan como desarrolladores de software o representantes de atención al cliente.

¿Es obligatorio ser adulto mayor para trabajar desde casa?

La respuesta es que para acceder a este tipo de trabajo de una manera más sencilla, probablemente deberías haber dedicado los últimos 40 años a construir una carrera profesional increíblemente exitosa y a adquirir habilidades irremplazables”, pero esta nos es una alternativa para alguien que necesita trabajar desde ahora.

En este caso, las personas con discapacidades (quienes tienen dificultades de movilidad o de autocuidado) son las más beneficiadas: ya que son los más propensos a teletrabajar, particularmente en actividades como atención al cliente, contabilidad y bienes raíces, además de administradores de propiedades, asistentes ejecutivos y vendedores. Esto puede deberse a su juventud, pero también a que tienen niveles educativos más variados que el típico adulto mayor, altamente calificado.

También destaca el grupo de agricultores, asistentes de cuidado personal y los cuidadores de niños. Finalmente, el censo muestra una tendencia interesante sobre los trabajos en los que, una vez contratados, hay mayores probabilidades de poder realizarse desde casa. Entre ellos se incluyen transcriptores médicos, agentes de viajes, suscriptores de seguros, analistas de crédito, peritos de siniestros y mecanógrafos.

