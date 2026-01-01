Chelsea despide a Enzo Marezca como entrenador empezando 2026

El Chelsea anunció que Enzo Maresca dejará de ser el entrenador con efecto inmediato tras un acuerdo entre ambas partes, informó el club.

Con el mensaje “el Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado” indica la entidad ‘blue’ la salida del técnico, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.

En esta etapa, el exjugador de equipos como Sevilla o Málaga, y extécnico de Parma y Leicester, llevó al Chelsea a conseguir la Liga Conferencia 2024/24 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

Chelsea con resultados irregulares en los últimos partidos

Antes de la marcha de Maresca, los Blues solo habían ganado tan solo un encuentro de los últimos siete de la Premier.

Por la Copa de la Liga está en semifinales y en la Copa en la tercera ronda. En la Liga de Campeones es decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de los puestos que dan acceso directo a los octavos.

En el torneo de la regularidad es quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. En total, el italiano ha dirigido al Chelsea 92 encuentros entre todas las competiciones, con 55 triunfos.

La última victoria en Premier League fue 2-0 ante el Everton, el pasado 13 de diciembre. Desde entonces acumula dos empates y una derrota.

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”, dijo el club.

Uno de los elementos que presentó molestias entre los aficionados y Enzo Maresca fue unos presuntos acercamientos del Manchester City con el técnico para ser sucesor de Pep Guardiola.

El primer partido del Chelsea sin Maresca será precisamente ante el Manchester City este domingo, 4 de enero en el Etihad Stadium.

