Filipe Luís es elegido mejor entrenador de América tras una temporada histórica con Flamengo

El brasileño Filipe Luís fue distinguido este miércoles como el mejor entrenador de América al encabezar la votación de la 40ª edición de la tradicional encuesta América le responde a El País, organizada por el diario uruguayo.

El actual técnico del Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, obtuvo el 72 % de los votos emitidos por 264 periodistas de 16 países del continente. El podio lo completaron los argentinos Gustavo Alfaro, con el 8,7 %, y Gustavo Costas, con el 5,6 %.

Tras una etapa exitosa al mando del equipo sub-20 del Flamengo, con el que conquistó la Copa Intercontinental de 2024, Filipe Luís asumió la dirección técnica del primer equipo en septiembre del año pasado, luego de la salida de Tite.

En su primera temporada completa al frente del club carioca, el exfutbolista del Atlético de Madrid llevó al equipo a una campaña histórica al conquistar la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca.

Estos logros lo convirtieron en el sexto entrenador brasileño en recibir este reconocimiento, sumándose a una lista que incluye a Sebastiao Lazaroni, Tele Santana, Luiz Felipe Scolari, Tite y Fernando Diniz.

