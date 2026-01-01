¿Dónde comer en Nueva York hoy, 1 de enero? Restaurantes y cadenas abiertas este Año Nuevo

Comienza el primer día del año con cero ganas de cocinar y mucho menos de recalentar. Si este es tu caso, existen varias opciones en la ciudad de Nueva York para disfrutar de un desayuno, un antojo dulce, un snack o una cena completa.

Aunque diversas cadenas de comida, cafeterías y restaurantes confirmaron su apertura a nivel nacional, en Nueva York existen dinámicas muy específicas por cada condado (Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island). Por ello, es altamente recomendable utilizar la app oficial de cada establecimiento o realizar una llamada rápida antes de salir de casa. Ten en cuenta que algunas locaciones comerciales podrían cerrar más temprano que aquellas ubicadas en zonas residenciales.

Según los reportes de Today, estas son algunas de las principales cadenas con presencia en el estado de Nueva York que estarán prestando servicios comerciales este 1 de enero de 2026:

Desayunos y cafetería (ideales para empezar el día)

IHOP: Abierto (los horarios pueden variar según la ubicación, ¡perfecto para unos pancakes curativos!).

Abierto (los horarios pueden variar según la ubicación, ¡perfecto para unos pancakes curativos!). Starbucks: Abierto para asegurar que no te falte cafeína este inicio de año.

Abierto para asegurar que no te falte cafeína este inicio de año. Dunkin’ / Bruegger’s Bagels / Einstein Bros. Bagels: La mayoría operará en horario de 7 a.m. a 2 p.m. , aunque se recomienda verificar la sucursal local.

La mayoría operará en horario de , aunque se recomienda verificar la sucursal local. Paris Baguette: La mayoría de sus cafés estarán abiertos.

Comida casual y cena (para un antojo relajado)

Applebee’s: Seleccionados restaurantes estarán abiertos a nivel nacional, incluyendo ubicaciones en NY.

Seleccionados restaurantes estarán abiertos a nivel nacional, incluyendo ubicaciones en NY. Olive Garden: ¡Buenas noticias! Estarán abiertos para quienes buscan confort en la pasta.

¡Buenas noticias! Estarán abiertos para quienes buscan confort en la pasta. The Cheesecake Factory: Confirmado como opción para este día.

Confirmado como opción para este día. Red Lobster: Abierto para los amantes de los mariscos, usualmente en horario regular.

Abierto para los amantes de los mariscos, usualmente en horario regular. Buffalo Wild Wings: Si prefieres ver deportes y comer alitas, estarán operando (algunos con apertura al mediodía).

Si prefieres ver deportes y comer alitas, estarán operando (algunos con apertura al mediodía). Fogo de Chão / Ruth’s Chris Steak House: Si buscas algo más sofisticado, estas opciones de cortes de carne estarán disponibles.

Comida rápida (para llevar a casa)

McDonald’s / Burger King / Wendy’s: La mayoría de las ubicaciones estarán abiertas, aunque al ser franquicias, el horario depende del dueño local.

La mayoría de las ubicaciones estarán abiertas, aunque al ser franquicias, el horario depende del dueño local. Taco Bell / White Castle: Listos para servirte en sus horarios habituales.

Listos para servirte en sus horarios habituales. Chick-fil-A: Dado que este 1 de enero de 2026 no cae en domingo, estarán abiertos, aunque posiblemente con horarios modificados.

