El regreso del matcha y los nuevos sabores globales de Starbucks que debes probar en 2026

El 2025 fue un año donde las tendencias de sabores redefinieron el mercado de las cafeterías y las cadenas de comida rápida. Un escenario que la gigante Starbucks aprovechará al máximo durante el primer trimestre de 2026, lanzando nuevos productos con sabores atrevidos en cafés, bebidas y repostería de inspiración mundial.

Las primeras novedades de la “sirena verde” para el 2026 llegarán en febrero con vibrantes bebidas de matcha y ediciones especiales para el Día de San Valentín, disponibles por tiempo limitado.

El menú de Starbucks 2026 es una respuesta directa a las necesidades del mercado al incluir el Bocado de Chocolate de Dubái, dando acceso a los consumidores una versión de un producto que fue viral en redes como es el chocolate de Dubai.

También anuncia el regreso del jarabe de frambuesa y el lanzamiento del Tostado 1971 que viene a hacer un guiño con el cliente tradicional que busca calidad en el grano y, por otro lado, satisfacer a la Generación Z, que prioriza los alimentos funcionales (como el matcha) y la estética impecable para su contenido digital.

Innovación en matcha: capas de sabor y textura

El matcha evoluciona: capas de sabor a doble baya y pan de plátano para elevar tu energía con frescura. Crédito: Starbucks | Cortesía

El matcha fue tendencia durante todo el 2025, alcanzando tal popularidad que se generó una escasez por la alta demanda mundial. Su sabor característico y sus beneficios nutricionales lo consolidaron como uno de los alimentos funcionales imprescindibles. Starbucks presenta dos nuevas propuestas con innovadoras texturas:

Matcha Helado de Doble Baya : Incluye el esperado regreso del jarabe de frambuesa , el cual también se integrará al menú permanente.

: Incluye el esperado regreso del , el cual también se integrará al menú permanente. Matcha Helado de Pan de Plátano: Una mezcla reconfortante que juega con notas dulces y vegetales.

San Valentín: Dulce, Colorido y “Instagrameable”

Para el mes del amor, la oferta se centrará en bebidas visualmente impecables, respondiendo a la tendencia de los consumidores por compartir sus preferencias en redes sociales:

Cold Brew de Chocolate Blanco con Crema de Fresa .

. Frappuccino® de Tarta de Fresa.

Un homenaje al grano: Tostado 1971

Para los amantes del café intenso, la marca presenta el Tostado 1971. Este es un café de tueste oscuro que celebra cinco décadas de historia. Con notas de azúcar tostado y nuez, se elabora a partir de una selección de los mejores granos de Colombia, Sumatra y Brasil. Estará disponible tanto en café preparado como en café en grano.

Repostería con inspiración mundial

Sintonizando con las tendencias de sabores globales, la nueva propuesta de productos horneados de Starbucks incluye:

Bocado de Chocolate de Dubái (inspirado en el famoso chocolate con pistacho).

(inspirado en el famoso chocolate con pistacho). Croissant Remolino de Galleta .

. Yuzu Flor de Cítricos .

. Blondie de Frutos Rojos .

. Pan de Matcha con Fresa .

. Pan de Pistacho con Chocolate.

Sigue leyendo: