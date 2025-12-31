Piden $27.5 millones de dólares por antiguo refugio de Oprah Winfrey

Una mansión en Boca Ratón, Florida, que fue visitada por Oprah Winfrey, ha entrado al mercado de bienes raíces por $27.5 millones de dólares. Esta propiedad no solo llama la atención por su relación con la periodista, sino por el precio tan elevado de venta.

Winfrey visitaba con frecuencia esta propiedad cuando le pertenecía a Diana King, una heredera relacionada con los medios de comunicación. Las visitan pararon cuando la casa pasó a manos de otra familia en 2020, luego de que pagaran $7 millones de dólares.

Al parecer, en los últimos años la comunidad se ha revalorizado y al mismo tiempo se han hecho arreglos en el sitio que hacen que los actuales dueños quiere recibir una ganancia de más de $20 millones de dólares.

En el listado, presentado por los agentes de bienes raíces Nicholas González y Matthew John Moser, se califica la propiedad como “la máxima expresión del lujo costero en esta propiedad intracostera completamente renovada”.

Cuando la periodista y presentadora visitaba la residencia de Boca Ratón podía disfrutar de una casa principal de 12,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, nueve baños completos, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el mismo listado, se describe: “La residencia principal cuenta con seis habitaciones bellamente decoradas, mientras que la casa de invitados incluye dos habitaciones adicionales, una cocina completa, una espaciosa sala de estar, su propia entrada privada e incluso un garaje adicional para un auto dedicado a esta suite”.

Al exterior, la propiedad cuenta con áreas verdes, terrazas y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre del sol de Florida.

Esta propiedad entraría al mercado poco después de que Oprah vendiera una de sus propiedades en Montecito, California, a Adam Levine por $17.2 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Beyoncé y Jay-Z comenzará a construir una mansión en Reino Unido

• Kylie Jenner pide $48 millones de dólares por una propiedad en California

• Piden $6 millones de dólares por antigua casa de Gillian Anderson