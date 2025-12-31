Mansión de Sean ‘Diddy’ Combs salió del mercado

Hace unos días, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs presentó una nueva apelación con la que exige su liberación inmediata. Al mismo tiempo, él y su equipo han decidido sacar del mercado de bienes raíces la mansión en Beverly Hills, California, que ha intentado vender por un año.

‘Realtor.com’ informó que la propiedad fue sacada del mercado este 24 de diciembre. Hay que recordar que esta mansión ha estado disponible desde septiembre del 2024, poco antes de que el rapero fuera arrestado al ser acusado de abuso sexual y otros crímenes por los que ahora ha sido sentenciado a a 4 años y 2 meses de prisión.

La intención de Combs y su equipo era hacer la venta de la propiedad con un bajo perfil, pero eso no ha sido posible, ya que los ojos de muchas personas han estado sobre él. Esta tampoco es la primera vez que sale del mercado, pues en marzo de este año el agente encargado también retiró el listado de su página web durante un tiempo.

La falta de interesados ha provocado que la propiedad salga y entre al mercado, pero parece ser que el rapero no está dispuesto a rebajar su precio. Quiere recibir $61.5 millones de dólares por el sitio que fue allanado meses antes de su arresto como parte de la investigación.

Por otro lado, el inversor Bo Belmont ha llegado a asegurar que la propiedad no vale los $60 millones de dólares que Combs quiere recibir, incluso ‘TMZ’ informó en 2024 que Belmont había ofrecido $30 millones de dólares, pero la oferta fue rechazada.

Esta propiedad incluye una casa principal de 17,000 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Uno de los espacios más llamativos de la casa es su teatro con capacidad para 35 personas.

Además, cuenta con extensas áreas verdes, terrazas, piscina, área de spa, área de barbacoa y otros espacios para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

