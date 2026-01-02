Al Horford hace historia: Récord NBA que comparte con solo 2 leyendas

Al Horford tiene una gran carrera en la NBA y este miércoles logró un récord que solo dos jugadores tenían en la historia de la liga.

El dominicano Horford llegó a los 1,000 triples encestados y se convirtió en el tercer jugador en la historia con 9,000 rebotes totales, 1,000 bloqueos y 1,000 triples encestados.

Los otros dos jugadores en tener estos números son: LeBron James y el alero alemán Dirk Nowitzki.

Horford tiene una ilustre carrera de 19 años en la NBA que incluye cinco Juegos de Estrella, un campeonato de la NBA (2024), un equipo All-NBA y un All Defensive (2017-2018).

El pívot dominicano acumula 1,000 triples, 9,013 rebotes y 1,315 bloqueos de por vida en su carrera en la que ha jugado con Atlanta Hawks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors.

Jaime Jáquez aporta en cuarta victoria seguida de Miami Heat

Los Heat extendieron su racha de triunfos seguidos a cuatro con su 118-112 en el campo de unos Detroit Pistons, líderes del Este, que viven un momento complicado y perdieron tres de sus últimos cuatro partidos.

Norman Powell dirigió a los Heat con 36 puntos, apoyado por un doble doble de quince puntos y catorce rebotes de Bam Adebayo. El mexicano Jaime Jáquez Jr dejó su firma en Detroit con 19 puntos y cinco asistencias saliendo del banquillo.

Los Pistons desperdiciaron los 31 puntos de Cade Cunningham y, pese a seguir líderes en el Este (25-9), vieron reducirse su margen de ventaja sobre los New York Knicks (23-10).

Otra victoria a domicilio la firmaron los Philadelphia 76ers, que doblegaron 123-108 a los Dallas Mavericks.

El regreso de Anthony Davis tras dos partidos de baja por un problema de abductores no le bastó a los Mavs, en los que el novato Cooper Flagg, elegido con el número uno en el último draft, no pasó de los doce puntos.

