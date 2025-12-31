Wembanyama sale lesionado ante los Knicks, pero Spurs remontan y ganan en Nueva York

Victor Wembanyama encendió las alarmas este miércoles tras abandonar el partido entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks por una aparente lesión en la pierna izquierda, en un duelo que terminó con una dramática victoria texana por 134-132.

La acción ocurrió a comienzos del último cuarto, cuando los Knicks dominaban el marcador 102-96. Al caer tras capturar un rebote, el pívot francés pareció hiperextender la rodilla izquierda, cayó al tabloncillo visiblemente adolorido y necesitó ayuda para ponerse de pie antes de retirarse cojeando al vestuario.

Wembanyama no regresó a la cancha, aunque su reaparición en el banquillo en ropa de calentamiento, a falta de 1:20 para el final del tiempo reglamentario, fue interpretada como una señal positiva. El jugador permaneció de pie animando a sus compañeros, lo que alivió parcialmente la preocupación inicial.

Al cierre del encuentro, los Spurs no emitieron un parte médico oficial sobre el estado del jugador. Sin embargo, el hecho de que pudiera volver por sus propios medios al banquillo redujo el temor a una lesión grave en la rodilla.

Sin su principal figura en cancha, San Antonio logró una notable remontada tras ir perdiendo por seis puntos. Julian Champagnie lideró el ataque con una actuación histórica: anotó 36 puntos y estableció un récord de la franquicia al encestar 11 triples en 17 intentos, todos sus lanzamientos desde el perímetro.

Antes de salir lesionado, Wembanyama firmó una de sus mejores actuaciones desde su regreso el pasado 13 de diciembre, luego de perderse 12 partidos por una distensión en la pantorrilla. El francés terminó la noche con 31 puntos, 13 rebotes y un tapón, en una actuación que los Spurs esperan no haya quedado empañada por una nueva ausencia prolongada.

