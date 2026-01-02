Caramelo habla de cómo La Casa de los Famosos transformó su vida

Caramelo, creador dominicano de contenido, hizo un recuento de cómo fue el 2025 y todo lo que significó, sobre todo, por el triunfo que alcanzó en La Casa de los Famosos All-Stars.

“Wow, mi vida este 2025 cambió de una manera drástica, cuando yo menos lo esperaba. Gané La Casa de los Famosos All-Stars, sabes que cuando entré ahí nunca pensé que iba a ganar. Entré buscando un sueño, de que por lo menos me diera a conocer en la televisión”, dijo el expelotero en una entrevista con el programa En Casa con Telemundo.

Además de esto, indicó que las oportunidades que le llegaron luego de este reality show fueron numerosas y que ha sabido aprovecharlas al máximo.

“He estado en presentaciones, en En Casa con Telemundo, he estado en pasarelas, en muchos shows, programas. Me ha abierto todas las puertas que yo esperaba, ni una sola se ha quedado cerrada”, destacó.

Carlos Cruz, nombre real de Caramelo, explicó que asume cada día como una posibilidad de mejorar su vida y que tiene grandes expectativas con este año nuevo. “Pienso que el 2026 será mucho más maravilloso”, afirmó.

A su público le dijo que esperen a un hombre más evolucionado a nivel mental, físico e intelectual.

“Me estoy preparando para que cada día sea un día productivo. Que se vean los cambios, que estoy trabajando, así que vienen muchas sorpresas”, comentó.

Caramelo se convirtió en una de las personalidades más virales del 2025 gracias a su carisma y ocurrencias, que le permitieron también ganarse a muchos seguidores, quienes lo apoyaron constantemente y lo hicieron ganador de La Casa de los Famosos All-Stars.

Luego de esta experiencia, logró grandes oportunidades que lo han ayudado a expandir su carrera dentro del mundo del entretenimiento.

