Roberto Carlos recibe el alta médica tras someterse a una cirugía cardíaca en Brasil

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, referente histórico del Real Madrid y de la selección de Brasil, recibió este viernes el alta médica y abandonó el hospital en el que permanecía internado en São Paulo desde el pasado 29 de diciembre, tras someterse a una intervención quirúrgica de corazón.

A través de sus redes sociales, el actual embajador del club merengue agradeció la atención recibida durante su hospitalización. “Agradezco a todo el equipo médico por la atención, el cuidado y el acompañamiento en este período”, escribió el exlateral, junto a una imagen en la que aparece sonriente junto al personal sanitario.

Roberto Carlos fue ingresado el lunes en el Hospital Vila Nova Star luego de que, durante unos exámenes médicos de rutina, se le detectara una obstrucción coronaria. Ante ese diagnóstico, los especialistas recomendaron practicarle una angioplastia, procedimiento que se llevó a cabo ese mismo día.

Según el parte médico difundido el 31 de diciembre, la intervención se realizó “con pleno éxito y sin intercurrencias”, y el exjugador evolucionó de manera favorable, permaneciendo estable y sin presentar síntomas durante su recuperación.

El exinternacional brasileño, que se retiró oficialmente del fútbol en 2012, desarrolló gran parte de su carrera en el Real Madrid, donde jugó durante once temporadas, además de destacar en clubes como Palmeiras y Corinthians.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del fútbol, Roberto Carlos fue campeón del mundo con Brasil en 2002, ganó dos Copas América y una Copa Confederaciones, y conquistó con el Real Madrid tres Ligas de Campeones, cuatro títulos de LaLiga y dos Copas Intercontinentales.

