Encuentran caja con uniformes del NYPD abandonada cerca del cementerio Greenwood, Brooklyn

Una caja que contenía uniformes completos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue hallada abandonada el martes cerca del cementerio Greenwood, confirmaron fuentes policiales citadas por PIX11.

Los oficiales que acudieron al lugar encontraron la caja de cartón marrón alrededor de las 8:40 de la noche en la intersección de la calle 37 con la novena avenida. Dentro se encontraban pantalones, camisas, chaquetas y sombreros del departamento.

Un video publicado en Instagram mostró a varios policías vaciando el contenido de la caja antes de trasladarlo en bolsas a la comisaría del Distrito 66, ubicada en la Avenida 16, para su custodia, de acuerdo con el medio local.

Hasta el momento, no se ha determinado quién dejó la caja en la acera y la investigación sigue en curso, según la policía.

Sigue leyendo:

• Hombre fue empujado a las vías del tren durante una discusión en Manhattan, según NYPD

• NYPD dispara fatalmente a hombre de Queens durante una disputa doméstica

• NYPD busca a dos hombres armados tras haber disparado a seis adolescentes en Brooklyn