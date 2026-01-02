Fátima Bosch en contra de los estereotipos que promueven en las redes sociales

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, habló de cómo se ha sentido en ocasiones presionada por cumplir ciertos estereotipos impuestos por la sociedad.

La reina mexicana de belleza opinó de este tema durante una entrevista con el programa De Primera Mano, en donde comentó: “Creo que hoy en día las redes sociales nos pueden ayudar y son positivas para conectar, pero se ha desvirtuado el arquetipo de la mujer y nos imponen muchísimas cosas”.

La joven considera que se insiste en que las mujeres tengan que ir al gimnasio, ser empresarias, buenas mamás, cumplir con todo perfectamente, pero además se ha reforzado el concepto de que tienen que ser maravillosas.

“Siento que a veces es muy pesado porque no podemos cumplir con todas las expectativas que se nos han puesto encima como mujer. Creo que somos capaces de hacer lo que queramos, de soñar y de alcanzar las metas que tengamos”, dijo.

Fátima Bosch también envió un mensaje a las niñas: “No creamos todo lo que vemos en las redes, no entremos en comparaciones, porque eso es lo peor que podemos hacer”.

En su opinión, en las redes sociales se ha normalizado subir los resultados, pero no el proceso y los momentos difíciles que se vivieron para lograr ciertas cosas.

La reina universal añadió: “No siempre tenemos buenos días y yo creo que normalizar esto es tener empatía con la mujer de que va a haber un día en el que no vas a poder con todo, que vas a llorar, vas a querer comerte un helado, en el que no vas a querer hacer nada y está bien. Somos humanos, no somos robots”.

Explicó que es necesario cultivar también el amor propio, pues es una herramienta fundamental para situaciones difíciles. “Creo que es algo que todos los seres humanos debemos que tener porque tenemos que entender que con el simple hecho de estar vivo, eres importante, mereces ser amado”, destacó.

