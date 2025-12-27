Fátima Bosch dedica un mensaje a su papá: “Gracias por meterme en la cabeza que nada es imposible”

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, compartió en su cuenta en Instagram un mensaje dedicado a su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien ocupa un alto cargo en Petróleos Mexicanos (Pemex).

A propósito del día de su cumpleaños, destacó la importancia que tiene su progenitor en su vida.

“Feliz cumpleaños a quien ha sido mi héroe desde que tengo memoria. Al que espantaba los monstruos por las noches hasta que me quedara dormida, al más divertido, al que me enseñó que no importa cuántas veces me cayera del caballo, siempre hay que volver a subirse”, escribió la modelo.

Además, destacó todo el impulso que le ha dado para perseguir sus sueños y seguir adelante pese a los momentos difíciles. “Gracias por meterme en la cabeza que nada es imposible cuando hay disciplina y compromiso , por enseñarme que me puedo reconstruir las veces que sean necesarias. Por siempre contar contigo, por todo tu amor incondicional. Te adoro papi”.

El padre de Fátima Bosch ha sido un apoyo fundamental para ella en su experiencia como reina de belleza, pues la ha acompañado en su preparación y participación en certámenes de belleza.

Sin embargo, también se vio envuelto en una polémica cuando el pianista Omar Harfouch denunció presunto fraude en el triunfo de la mexicana.

“Yo, Omar Harfouch, declaré ayer, en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universe, que Miss México ganaría porque el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, alegó en Instagram.

Además, indicó: “Raúl Rocha (presidente del certamen en México) y su hijo, me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosch porque necesitaban que ganara: ‘será bueno para nuestro negocio’, me dijeron”.

Pese a estas acusaciones, la reina universal ha seguido adelante con su trabajo con la organización Miss Universo y ha insistido en que su corona no fue comprada.

