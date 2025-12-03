Miss Haití exige investigación “imparcial y externa” del Miss Universo

Melissa Sapini, Miss Haití 2025, exigió una investigación independiente en torno a las múltiples denuncias en torno al certamen Miss Universo tras su reciente edición del pasado 21 de noviembre en Tailandia.

La exigencia de Sapini ocurre después de que la ganadora del certamen internacional, la mexicana Fátima Bosch, defendió al Miss Universo e hizo comentarios irónicos sobre las acusaciones de fraude que supuestamente llevaron a su triunfo. Sapini aseguró que su petición no tiene intención de contradecir a Bosch, pero sí dar voz a quienes no tienen la opción de hablar sin temor a represalias.

“Esto no se trata de Fátima. Se trata de proteger a las mujeres que no pueden hablar por sí mismas. Representar a Haití ha sido el mayor honor de mi vida, pero este momento es más grande que una corona”, señaló la modelo a PEOPLE.

Miss Haití aseguró que la organización Miss Universo está “dando excusas en lugar de ofrecer respuestas”. Asimismo aseguró que la organización también minimiza los señalamientos en su contra. En su declaración con ABC News, Fátima Bosch respondió en tono sarcástico y minimizando las acusaciones de que “compró” la corona del Miss Universo debido a los supuestos negocios de su padre, un alto ejecutivo de Pemex, con Raúl Rocha, director del Miss Universo.

“‘¿Cómo vas a comprar una corona? Tal vez en Walmart puedes comprar una corona, pero no en Miss Universo’—, dijo la reina de belleza mexicana en tono sarcástico.

Miss Haití también aseguró que lo ocurrido con el Miss Universo va más allá de la fuerte y controversial discusión que tuvo Fátima Bosch con el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

“Respetar la experiencia de Fátima no significa ignorar la nuestra. Pedirle a Miss Universo que investigue a Miss Universo es como pedirle a la policía que se investigue a sí misma: nunca dará la verdad completa”, indicó.

Tras la última edición del certamen Miss Universo se ha desatado una fuerte controversia tras las acusaciones de falta de transparencia que hizo un ex jurado antes de renunciar a su puesto. Varias misses han alzado su voz para denunciar irregularidades en el certamen, falta de transparencia e incluso racismo y discriminación.

