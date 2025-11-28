Raúl Rocha responde a acusaciones de la FGR: “No existe orden de aprehensión en mi contra”

Raúl Rocha, presidente y copropietario de la Organización Miss Universo, hace algunos días fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México de presuntamente haber estado involucrado en tráfico de armas, combustible y drogas. Tras haber ocupado los principales titulares del mundo del entretenimiento, reaccionó al escándalo en el cual está envuelto.

El empresario mexicano desmintió que, hasta la fecha, haya recibido una orden donde le indican que debería ser detenido por haber cometido los supuestos delitos antes mencionados, ya que aseguró que ha trabajado con las autoridades para demostrar que no ha incurrido en ninguna infracción. Además, hizo un llamado a los medios tras lo que publican de él sin tener pruebas.

“Como se desprende del comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, no existe orden de aprehensión en mi contra, pues, como lo he demostrado ante la autoridad, no he cometido delito alguno. Hago un llamado al ejercicio riguroso del periodismo, basado en hechos verificables, especialmente cuando se trata de señalar a una persona“, reseñó People en Español.

Rocha detalló que, siempre que sea necesario, le brindará toda su colaboración en las investigaciones, dado que no tiene nada que esconderle a la justicia: “Siempre he colaborado y seguiré colaborando plenamente con las autoridades cuando sea requerido. Mi conducta ha estado -y seguirá estando- guiada por el respeto absoluto al Estado de Derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley”.

Desde que ganó Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025 las críticas al certamen y a él, no se han detenido, dado que lo acusan de haber cometido fraude, y desde ese momento este pasa a ser el segundo comunicado que emite para defenderse de algunas noticias que se han registrado en búsqueda de manchar su nombre.

El mexicano explicó que siempre ha trabajado y colaborado en el progreso de la nación que lo vio crecer, por ello rechaza todo lo que se dice en su contra: “A lo largo de mi trayectoria como empresario, me he conducido con integridad y compromiso con el desarrollo económico del país. Reitero mi compromiso con la verdad, la legalidad y con los procesos institucionales que rigen nuestra sociedad“.

Sigue leyendo:

· Padre de la Miss Universo responde a las acusaciones sobre el certamen y Raúl Rocha

· Dueño de Miss Universo es investigado por tráfico de combustible

· Raúl Rocha defiende el triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo: ‘La gente no tolera el éxito de los demás’