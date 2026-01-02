Fernando Lozada explica la razón por la que abandonó Exatlón Estados Unidos

Fernando Lozada, creador mexicano de contenido, sorprendió a muchos al anunciar esta semana su salida del reality show Exatlón Estados Unidos, debido a que tenía un buen desempeño y muchos lo veían avanzar en esta competencia.

Luego de tanta especulación, el experto en fitness habló con el programa La Mesa Caliente, transmitido por la cadena Telemundo, de las razones por las que no pudo continuar en el programa.

“Es algo que obviamente no quería. Es algo que me agarró por sorpresa, pero yo sabía que podía pasar. Para resumírselos, tiene que ver con el tema de mi divorcio. Se han complicado mucho las cosas”, dijo.

El ex Acapulco Shore indicó que su proceso legal con Triana Lion incidió en que no pudiera seguir en Exatlón Estados Unidos.

Frederik Oldenburg, conductor del programa, le dijo al exparticipante que lo ocurrido con su salida es uno de los momentos más fuertes que se ha visto en el show, sobre todo porque estaba teniendo un rendimiento increíble.

Fernando Lozada le reconoció que sabía el buen trabajo que estaba haciendo y por eso lamentaba aún más tener que poner fin a esta experiencia. “Hermano, es algo que no me esperaba completamente. No pensé que mi salida se diera de esta forma, pero creo que Dios tiene un plan diferente. Es algo que no puedo poner”, comentó.

La audiencia de Exatlón Estados Unidos conectó mucho con el juego que brindó el mexicano, pues tuvo un rendimiento increíble en los distintos desafíos y se había convertido en uno de los competidores más fuertes de esta edición. “Fernando, nos dejaste con el corazón triste. Te deseo todos los éxitos”, “Bendiciones, Fer, los tiempos de Dios son perfectos. Vas a hacer falta”, “Te vas en tu mejor momento y así te recordaremos siempre”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.

