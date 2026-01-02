George Clooney recuerda su incómodo rodaje como Batman: “Me da vergüenza”

George Clooney ha tenido una carrera actoral impecable, razón por la que ha sido considerado como uno de los mejores de Hollywood desde hace muchos años. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, porque hay un filme en el que trabajó y ha recibido muchas críticas, y con la cual tampoco se sintió cómodo interpretando a su personaje. Se trata de ‘Batman y Robin’ de Joel Schumacher, de 1997.

“No fue el rodaje más divertido debido al traje. Era un traje muy doloroso y no podías moverte. Yo me tenía que quedar acostado en una tabla y Joel Schumacher te dirigía con un micrófono y un altavoz gigante, y decía: ‘Muy bien, George, aquí vamos, listos, y tus padres están muertos. No tienes nada que vivir. Y… ¡Acción!'”, reseñó el portal El Milenio.

Además, George recuerda que ha sido tildado como uno de los peores actores en haberle dado vida a Batman. Por ello, mencionó que hubo señales durante el rodaje de la película y asegura que, desde un inicio, debió haber notado que en definitiva esa versión no iba a ser taquillera, por más que se tratara de ese personaje, razón por la cual aseguró que, aunque ha transcurrido mucho tiempo, le sigue dando pena por lo ocurrido.

“Y entonces simplemente me enderezaban y yo decía: ‘Soy Batman’. Y decían: ‘¡Corte!’. Y me volvían a bajar y luego me sacaban de ahí cargándome en la tabla. Y esas fueron mis experiencias. Debí haberme dado cuenta de que no iba a ser un éxito justo en ese momento. Me da vergüenza“, dijo el galán de grandes filmes de Hollywood.

El actor no quiso finalizar su entrevista sin antes mencionar una broma sobre los pezones y lo que ocurre con esos comentarios que le llegan a los más pequeños de la casa. Añadió que, sin duda alguna, ha sido uno de los mejores en darle vida a un personaje tan conocido como lo sigue siendo ese.

“Yo fui el mejor Batman y tú lo sabes, y yo lo sé. Y no quiero escuchar más mie*da al respecto. Todos esos otros tipos… sabes, Batman tiene pezones, viejo. Tiene pezones. ¿Cómo crees que alimenta a los niños? A los pequeños murciélagos. Así que no quiero escuchar más tonterías. Fui el mejor Batman, ya sabes”, agregó en la conversación.

