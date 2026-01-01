Trump critica a George y Amal Clooney tras obtener ciudadanía francesa

El presidente Donald Trump arremetió contra el actor George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, calificándolos de “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos” luego de que la pareja obtuviera la ciudadanía francesa, según una publicación del mandatario en Truth Social durante la Nochevieja.

Trump cuestiona carrera y fama política de Clooney

En su mensaje, Trump señaló que Clooney “no era una estrella de cine en absoluto” y que había obtenido “más publicidad por la política que por sus muy pocas y totalmente mediocres películas”.



El mandatario también criticó el desempeño de Francia en materia de inmigración y delincuencia, comparándolo con la gestión del presidente Joe Biden.



“¡Buenas noticias! George y Amal Clooney se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que tristemente enfrenta un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden”, escribió Trump.

Ataques por alianzas políticas y debates electorales

Trump recordó además el papel de Clooney tras el debate presidencial de julio de 2024, criticando que el actor “abandonó” a Biden en un evento de recaudación de fondos para respaldar a otra candidata. Según el presidente, Clooney y su esposa son pronosticadores políticos ineficaces y sus opiniones sobre política carecen de autoridad.

Respuesta de George Clooney y su postura frente a los medios

Al ser consultado por Fox News Digital, Clooney respondió con ironía y coincidió con la idea de “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, sin entrar en confrontación directa. Además, el actor ha criticado a CBS y ABC por llegar a acuerdos judiciales con Trump, mientras él considera que las cadenas deberían haber defendido la libertad de prensa de forma más firme.



Clooney también comentó que su relación con Trump ha cambiado con el tiempo: “Lo conocía muy bien… todo eso cambió”, dijo el actor, señalando que la fama política transformó al expresidente estadounidense a lo largo de los años.

Ciudadanía francesa

George Clooney, Amal Alamuddin Clooney y sus dos hijos recibieron la nacionalidad francesa según un decreto publicado en el Diario Oficial el pasado sábado. La decisión del gobierno francés se produce en medio de la actividad política y mediática de la pareja, lo que ha generado la reacción de Trump y la cobertura internacional sobre su doble papel en cine y política.

