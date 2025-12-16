“Enfermo e irresponsable”: Kimmel arremete contra Trump por su reacción a la muerte de Reiner

El comediante Jimmy Kimmel tildó al presidente Donald Trump de “hombre enfermo e irresponsable” durante el monólogo de su programa nocturno Jimmy Kimmel Live, luego de que el mandatario atacara al cineasta Rob Reiner, fallecido el pasado fin de semana junto a su esposa, Michele Reiner, en un aparente doble asesinato en su residencia en el condado de Los Ángeles.

“Ese cerebro corroído está al mando de nuestras vidas”, dijo Kimmel en referencia a Trump. “Si votaron por eso, está bien reconsiderarlo… Sé, por mis interacciones personales con Rob Reiner, que él querría que siguiéramos denunciando las abominables atrocidades que siguen saliendo de la boca de este hombre enfermo e irresponsable. Y así lo haremos, una y otra vez, hasta que todos despertemos”.

Kimmel abrió su show haciendo un balance de la actualidad, que incluía los recientes atentados de Sídney y el trágico suceso de los Reiner, pero centró su atención en la respuesta del presidente.

“Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y la salud mental, es compasión y liderazgo”, alertó el comediante, contraponiendo directamente esa necesidad a las acciones de Trump.

El comediante comentó que cuando vio por primera vez la publicación de Trump, pensó que era falsa; “incluso para él, eso parecía demasiado”, dijo. “Pero nada es demasiado para él”.

Condolencia seguida de ataque

El comediante criticó que el presidente, al referirse a la muerte de Reiner, no ofreció el liderazgo necesario, sino que cayó en ataques personales en su publicación de condolencias.

“No obtuvimos eso de nuestro presidente porque no tiene nada que dar. En cambio, tuvimos a un tonto divagando sobre tonterías, tuvimos un breve momento de respeto por nuestros amigos en Australia, tuvimos un breve momento de condolencia seguido de un ‘algo pasó’ por los estudiantes de Brown y por Rob y Michele Reiner”, agregó Kimmel.

La crítica se dirigía al mensaje de Trump, en el que el presidente acusó al cineasta de mantener una obsesión enfermiza en su contra, atribuyendo el crimen a “la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”.

Esta es una nueva disputa entre el presidente y el comediante, quienes intercambiaron ataques en septiembre pasado luego de que ABC suspendiera el programa de Kimmel durante una semana.

Detalles del suceso

El cineasta Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron hallados muertos el domingo en su domicilio. Los informes iniciales, filtrados a la prensa, sugieren que ambos habrían sido degollados.

El hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, ha sido arrestado y fichado por cargos de asesinato. Aunque los motivos exactos del crimen aún se desconocen, el periódico Los Angeles Times reportó que allegados indicaron que la tragedia pudo haber sido desencadenada por una discusión familiar previa en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien.

Con información de EFE.

