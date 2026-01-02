Raúl Araiza comparte lecciones de vida tras sus problemas en el pasado con el alcohol

El conductor Raúl Araiza, de 61 años, se sinceró sobre una compleja etapa que atravesó debido a que en el pasado ha tenido problemas con las bebidas alcohólicas. En diversas ocasiones, llegó a tomar durante dos días seguidos, razón que lo hacía terminar en un centro de salud, siendo este el único lugar donde podían estabilizarlo.

“Ya ven que tengo mi problemita con la peda, y hubo varias veces que yo sí me enganchaba dos o tres días… (iba al hospital) porque era la única manera de bajarme de la obsesión, c*brón “, dijo en ‘Miembros al Aire’.

El mexicano decidió hablar desde su experiencia y llamar a las cosas por su nombre. Así aclaró que no es lo mismo un “vicio” que una “adicción”. Por ello, dijo que cuando alguien se encuentra en esa postura, la única manera de poder controlarlo es con la ayuda de un especialista, ya que para cada persona es muy complejo.

“Cualquiera que tiene un trastorno de lo que sea, alimenticio o de cualquier adicción, porque no se llama vicio, se dice adicción. Es una obsesión y quieres más, como el que quiere más pastel, como el que quiere más cigarro… y lo único que te puede parar, para mí, era el hospital“, dijo durante la emisión del mencionado programa de televisión.

Araiza explicó cómo hacían para poder ayudarlo en esos momentos tan complejos donde ni sus seres queridos lograban controlarlo por su propio bienestar, y recordó lo complejo que fue y que no extraña: “Te conectan, te van bajando con ansiolíticos, y entonces te recuperas, pero si no, solito, encerrado, no podía. Pero en la peda pasé infiernos muy feos, muy cabrones”.

El presentador de televisión aclaró a Edén Dorantes que esos episodios forman parte de su pasado y que actualmente enfrenta uno de los mejores momentos en todos los ámbitos de su vida. Agradece por todo lo que tiene a su alrededor: “Estoy muy feliz, no soy un hombre ambicioso que ahora quiera hacer eso, que quiera salir de mi zona de confort… Mi vida personal está muy estable, ya estoy madurando”, expresó.

