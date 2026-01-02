‘Rendirme habría sido darle la razón al ruido’: Ángela Aguilar publica reflexión en el comienzo del 2026

La cantante mexicana Ángela Aguilar hizo un recuento en una extensa publicación en Instagram del 2025 y habló también de cuáles son sus expectativas para este nuevo año.

“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida. No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena”, escribió al comienzo de su publicación.

La artista protagonizó álgidos momentos el año pasado debido a su boda con Christian Nodal. A la hija de Pepe Aguilar la señalaron de interferir en la relación que el cantante tenía con la argentina Cazzu.

Sin embargo, todo lo ocurrido fue una experiencia llena de aprendizajes para Ángela Aguilar, quien comentó: “Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz. Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda”.

La reflexión de Ángela Aguilar

En medio de esos momentos tan difíciles, Ángela Aguilar asegura que contó con el respaldo de sus seres queridos, un aspecto clave para ella. “Nada de esto lo atravesé sola. Mi familia fue el sostén cuando el piso se movía. Mis angelitos fueron el recordatorio de que hacer las cosas con respeto todavía importa. Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones”.

Por último, la intérprete de ‘Qué agonía’ señaló: “Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos”.

Su mensaje causó cientos de reacciones en Instagram, ya que muchos le recordaron lo ocurrido con Cazzu y consideraron que fue algo reprochable, pues afectó la familia que Nodal y la rapera tenían.

