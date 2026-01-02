Rosalía regresa a Estados Unidos y Bad Bunny a Europa: estos son los conciertos más esperados del 2026

El 7 de noviembre de 2025, la cantante española Rosalía estrenó su cuarto álbum de estudio, titulado ‘LUX’ y al mismo tiempo anunció una gira mundial que incluye fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Por otro lado, a finales de año Ariana Grande también anunció una nueva gira e incluso aseguró que marcaría el cierre de su era de conciertos. Gracias a su comentario, muchos fanáticos vivan la gira como un último concierto de la cantante y actriz.

Entre otras giras que no se han anunciado está la de BTS, quienes ya anunciaron que regresarán el 20 de marzo con un nuevo álbum y luego pretenden hacer una gira mundial.

Otras estrellas también se preparan para sus giras mundiales.

El regreso de Rosalía a Estados Unidos

Tras su exitoso ‘Motomami World Tourr’, la cantante español Rosalía ha anunciado su regreso a Estados Unidos con ‘LUX Tour’, en el que incluye. Estará en el país desde el 4 de junio y hasta el 6 de julio de 2026 y visitará Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland.

Antes de llegar a Estados Undios, Rosalía iniciará su gira en Europa, incluyendo varias fechas en Madrid y Barcelona, España.

Bad Bunny se prepara para una residencia en Madrid

A finales del 2025, Bad Bunny inició con la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ en Latinoamérica y ahora se prepara para continuar este 9 de enero con su primer show en Santiago de Chile. Continuará por Latinoamérica con fechas en Lima, Perú; Medellín, Colombia; Buenos Aires, Argentina; y San Pablo, Brasil.

Luego, el 22 de mayo, comenzará la etapa de la gira en Europa, lo que marca su regreso luego de varios años. El primer concierto será en Barcelona, España. En España, Bad Bunny tiene 10 shows confirmados en Madrid, lo que se convierte en casi una residencia en la ciudad.

Ariana Grande se despide de una etapa

Ariana Grande no hace giras desde hace seis años, pero tras el estreno ‘Wicked: For Good’ regresará con ‘The Eternal Sunshine Tour’. Y el show promete ser una producción teatral de alto nivel. Por ahora, ha anunciado fechas en Norteamérica y Europa.

Iron Maiden celebra 50 años de existencia

Este 2026, la banda británica de heavy metal celebrará 50 años de carrera y con ‘Run For Your Lives / Final Chapter’ celebrarán. Además, hay rumores de que esta será su última gira.