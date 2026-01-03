Alejandro Fernández, Geraldine Bazán, Julián Gil y más famosos reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro

La madrugada de este sábado 3 de enero, la capital venezolana se vio afectada por algunas explosiones y también por el sobrevuelo de aviones a baja altura en Caracas. Pasadas las 5:00 am, hora local, Donald Trump confirmó lo ocurrido y además mencionó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país y los famosos reaccionaron.

El cantante Alejandro Fernández también se pronunció: “Hermanos de Venezuela, los llevo en el corazón y en mis oraciones. Les mando un abrazo lleno de fuerza, fe y esperanza. Que la paz y el amor de su gente los mantengan unidos. Siempre con ustedes”.

La actriz colombiana Danna García también compartió un mensaje sobre la situación que atraviesan los venezolanos tras la captura de Maduro: “Mis oraciones con todos mis hermanos venezolanos. Te queremos libre”.

Alex Sensation, el DJ y productor, a través de su cuenta de Instagram, escribió: “Me levanto con esta noticia. Les envío un abrazo a todos mis hermanos venezolanos 🇻🇪. Estamos con ustedes”.

La mexicana Geraldine Bazán, reconocida por su participación en destacadas telenovelas, envió un mensaje: “Bendiciones para el pueblo venezolano”.

Ana Brenda Contreras también fue otra de las personas del mundo del entretenimiento que decidió unirse a la alegría de muchos ciudadanos tras lo ocurrido la madrugada de este sábado en la nación sudamericana: “Todo mi cariño y abrazo solidario al pueblo venezolano”.

Toni Costa, expareja sentimental de Adamari López, manifestó su emoción tras enterarse de que Nicolás Maduro fue capturado: “¡VENEZUELA LIBRE, NOOOO JODAA CHAMOOO, AHORA SIIIII!!! ¡¡¡BRAVO POR NUESTRO PRESIDENTE Y GRACIAS A DIOS POR FIN!!! ¡QUE LA PAZ SIEMPRE REINE Y QUE EL MAL DESAPAREZCA! #VenezuelaLibre”.

El presentador de televisión Carlos Adyan mencionó que no está de acuerdo con las agresiones, pero se siente contento de ver lo que ocurrió en Venezuela tras más de dos décadas de dictadura: “No publicaré ataques, pero sí mi deseo: VENEZUELA LIBRE … COMO CUANDO EL MUNDO DISFRUTABA DE SU TELEVISIÓN”.

Ricardo Montaner, a través de Instagram, compartió un comunicado para anunciar que se encuentra pidiendo por el bienestar de aquellos que están en Sudamérica: “SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine, y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén, amén. #Venezuela # VenezuelaLibre”.

Julián Gil envió un mensaje emotivo tras recordar que, cuando era un niño, vivió en la mencionada nación, a la cual recuerda con muchísimo aprecio: “¡VIVA VENEZUELA LIBRE! A los que me escriben preguntando por qué opino: Venezuela fue mi casa. Viví 6 años allá. Dejé amigos, historias, familia del alma. Por eso me duele. Por eso hablo. ¡Viva Venezuela libre!”.

La dominicana Francisca fue otra de las famosas que posteó en la red social mencionada, ya que manifestó su apoyo por la situación que se vive y aprovechó para desearles lo mejor después de tantos años: “Los ojos del mundo están puestos en ustedes hoy más que nunca, hermanos venezolanos. ¡Su futuro parece brillante! ¡Orando por ustedes, por su gente y su libertad!”.

El cantante Carlos Rivera mencionó que mantendrá a las personas del país sudamericano presentes en sus rezos para que salgan pronto de la compleja situación que enfrentan: “Mi gente de Venezuela. Todo mi amor y mis oraciones llenas de fe y esperanza para ustedes. ¡Venezuela libre!”.

Aleska Génesis escribió: “Aún no puedo creerlo… Esto sí es un alegre despertar. ¡VENEZUELA ES LIBRE! ¡Agarraron a Madurooo!”.

