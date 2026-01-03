Alfredo Adame revela varios intentos de abuso durante su adolescencia

El actor y conductor de televisión Alfredo Adame, a sus 67 años, reveló detalles de su infancia y es que comentó que en diversas ocasiones intentaron abusar sexualmente de él. Lo que destacó es que con aquellas personas que eso ocurrió fue porque eran muy cercanas a él o porque pertenecían al entorno familiar.

Además, compartió que tuvo una experiencia negativa con el presentador Cachirulo, también conocido en el mundo del entretenimiento como Enrique Alonso. Adame contó que la situación se registró en un restaurante donde iba a comer y, de manera repentina, habría recibido una invitación del mencionado conductor a su apartamento. Agregó que supuestamente fue tocado, pero sacó fuerzas para correr y retirarse del sitio.

“Resulta que en mi infancia me intentaron violar tres sacerdotes; bueno, el primero fue un actor, Cachirulo. Tenía 11 años y yo iba a comprar mis revistas de aviones en Sanborns. Mi papá iba a desayunar con sus cuates de la generación y yo me quedaba leyendo las revistas. Este cuate que siempre estaba ahí me empezó a agarrar y luego me dijo: ‘Vamos a mi departamento, vivo en Altavista’. Me agarró, me tocó, me espanté, lo aventé y salí corriendo”, dijo en “Barrio Glamour, el pódcast”.

La compleja situación para el mexicano se volvió a presentar tres años después y se había tratado de un momento difícil con un sacerdote mientras se encontraba en una ceremonia católica, dado que él estaba estudiando en una institución educativa católica inspirada por San Marcelino Champagnat.

Alfredo contó que todo empeoró un año después. Hasta el momento, todo parecía bastante difícil, pero la circunstancia siguió cuando el director de la escuela donde estudiaba aparentemente quiso abusar de él, lo que ocasionó que su adolescencia quedara marcada de una forma bastante negativa.

“A los 14 años un sacerdote me quiso violar en un retiro espiritual porque yo estaba en una escuela marista; a los 15 me quiso abusar otro, y luego en la secundaria fue el director de la escuela”, detalló.

Sigue leyendo:

· ‘Ganó el rey de los animales’: exparticipantes de La Casa de los Famosos se burlan de Alfredo Adame tras su victoria en La Granja VIP

· Alfredo Adame revela su tenso vínculo con Pati Chapoy: “Le sé muchas cosas”

· Alfredo Adame dice qué hará con el premio que ganó en La Granja VIP