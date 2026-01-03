Edmundo González tras la captura de Maduro: “Estamos listos para la reconstrucción de nuestra nación”

Edmundo González, quien se midió ante Nicolás Maduro en la contienda presidencial de 2024 y es señalado por la oposición venezolana como el ganador por amplio margen de votos, reaccionó ante el comunicado emitido por María Corina Machado tras la captura del presidente.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, declaró González Urrutia en respuesta a las palabras de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

Machado afirma que Venezuela inició “una etapa definitiva”

En tal sentido, la líder de la oposición venezolana aseguró en su comunicado, también en formato de audio, que el país sudamericano inició una etapa definitiva hacia el cambio político, y sostuvo que el mandato popular expresado en las urnas debe prevalecer para permitir el retorno de la democracia.

Machado ratificó su postura sobre los resultados de los comicios celebrados el pasado 28 de julio. En tal sentido, reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo y el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

La Nobel de la Paz apuntó que este reconocimiento es el paso fundamental para restablecer la institucionalidad y permitir el regreso de los ciudadanos exiliados, además la liberación de los detenidos por motivos políticas.

Bajo este contexto, la opositora hizo un llamado a la población, tanto a quienes residen en el territorio nacional como a la diáspora, para mantenerse en alerta y organizados ante el proceso de transición que considera irreversible.

EE.UU. hizo valer la ley, asegura Machado

El comunicado aborda la situación legal de Nicolás Maduro, señalando que el mandatario enfrenta procesos ante instancias de justicia internacional. Machado vincula estas acciones a presuntos crímenes perpetrados contra ciudadanos venezolanos y extranjeros.

La líder opositora subrayó que, tras el rechazo de la administración de Maduro a establecer una mesa de negociación para una salida pacífica, se han activado mecanismos legales externos. Detalló que el gobierno de EE.UU. pudo proceder conforme a sus compromisos previos de “hacer valer la ley” ante la ausencia de acuerdos diplomáticos.

Para culminar su mensaje, la dirigente fue enfática al describir el panorama político actual, afirmando que las condiciones están dadas para que la soberanía popular se convierta en el eje rector del Estado. La líder opositora sentenció que “llegó la hora de la libertad” para la nación, marcando el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa de reorganización institucional.

