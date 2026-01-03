Nueva York salvaje: joven apuñalado en ambos brazos afuera de Penn Station y Madison Sq Garden

Un joven de 28 años fue apuñalado en ambos brazos durante una aparente pelea afuera de la estación ferroviaria Penn Station y el Madison Square Garden de Nueva York la tarde de ayer.

Según informó la policía, la víctima fue herida alrededor de las 4:10 p.m. en la concurrida intersección de la calle 34 y la 7ma Av en Midtown West, también a pocos pasos de la famosa sede de Macy’s, una de las tiendas por departamento más grandes del mundo.

El ataque se produjo tras un altercado de la víctima con otro hombre que huyó. No se ha determinado aún qué provocó la pelea ni si los dos involucrados se conocían, acotó New York Post. El herido fue trasladado al Hospital Bellevue en condición estable.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El lunes un turista canadiense fue apuñalado afuera de Bryant Park, en las adyacencias de Rockefeller Center y Times Square, meca turística y teatral de Nueva York, zona mucho más congestionada durante el feriado decembrino.

También en diciembre una turista de California fue apuñalada en un baño de la famosa tienda Macy’s en Herald Square cuando estaba cambiando el pañal de su bebé. Luego Kerri Aherne (43) fue detenida como sospechosa y se informó que había sido dada de alta de una unidad psiquiátrica de Manhattan la mañana del ataque, tras haber estado internada durante más de un año.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual parecía ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas al cierre de la gestión del alcalde Eric Adams.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante en Nueva York, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.