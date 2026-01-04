Aleska Génesis llama migajera a Manelyk González por sus fotos con Luca

Aleska Génesis, modelo venezolana, subió un video en TikTok que muchos han considerado que está dirigido a Manelyk González, debido a que hay rumores de que está saliendo con Luca Onestini.

La exparticipante del reality show La Casa de los Famosos escribió: “Para la reina de las migajeras”.

Su frase estuvo dirigida, según muchos, para la creadora mexicana de contenido. Por eso le dejaron algunos mensajes como: “Mane reviviendo muertos”, “O sea, ¿que te autodedicaste el video? Qué considerado”, “La que corrió primero a los brazos de Caramelo”.

Otros escribieron: “Mane ganando como siempre, logrando que esta chica se ataque y capaz de ella”, “Manelyk como siempre reviviendo a la gente que nadie recuerda”.

Esta semana, la venezolana habló de las fotos de su ex, Luca, con Manelyk, dando a entender que no le afecta las imágenes que han circulado en las redes sociales.

“Lo bueno de todo esto es que cada vez que sucede algo así, las ventas de mis perfumes aumentan. Además, este 2026 amanecimos ampliando la nómina”, afirmó en el programa En Casa con Telemundo.

Además de esto, señaló: “Yo no me fui de viaje a ver a Caramelo, nosotros nos encontramos en un espacio de trabajo y yo no me tomé fotos tan acarameladas”.

Aleska Génesis también hizo énfasis en que si hay un romance entre ellos, no le afecta. “Aquí todos somos adultos, todos estamos solteros y todos podemos hacer lo que se nos dé la gana y podemos estar con quien nos dé la gana. Si ellos se sienten cómodos estando juntos, se ven hasta bellos”, destacó.

Hay quienes creen que todo esto se ha generado por el próximo estreno de La Casa de los Famosos, una temporada en la que habrá nuevos habitantes, pero de alguna u otra manera los exparticipantes buscan foco para tener la atención del público.

