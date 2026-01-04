Aleska Génesis reacciona a las fotos de Manelyk González y Luca Onestini

La modelo venezolana Aleska Génesis reaccionó a las fotos que Manelyk González compartió junto a su ex, Luca Onestini.

En el programa En Casa con Telemundo, la creadora de contenido aseguró este 2 de enero que este tipo de cosas le favorecen. “Lo bueno de todo esto es que cada vez que sucede algo así, las ventas de mis perfumes aumentan. Además, este 2026 amanecimos ampliando la nómina”.

Aleska Génesis dijo que nada le sorprende, sobre todo porque estamos en enero y es un mes de descuentos y rebajas.

Carlos Adyan le dijo que si no le parecía similar lo que está ocurriendo a cuando ella se reencontró con Caramelo y se tomaron algunas fotos: “Yo no me fui de viaje a ver a Caramelo, nosotros nos encontramos en un espacio de trabajo y yo no me tomé fotos tan acarameladas”.

Aleska Génesis reacciona a imágenes de Manelyk con Luca

Después de esto, la venezolana reflexionó: “Aquí todos somos adultos, todos estamos solteros y todos podemos hacer lo que se nos dé la gana y podemos estar con quien nos dé la gana. Si ellos se sienten cómodos estando juntos, se ven hasta bellos”.

La venezolana bromeó con que le envió esas fotos a Caramelo poco después de verlas y cree que Manelyk González será estafada.

En el show de entretenimiento le preguntaron por un tuit en el que aseguró que lo que ella dejó, otras lo toman con urgencia. “La gente lo malinterpreta, entonces comenzaron a decir que estaba dolida. Señores, ¿dolida de qué? Me encanta que se hayan podido reencontrar”, comentó.

Aleska Génesis reflexionó en que todo esto es para hacer bulla, pues no tienen proyectos y están buscando foco.

En la entrevista evitó darle consejos a la mexicana, ya que cree que tiene que vivir su experiencia. “Ella va a salir con su vocecita de niña de 15 años a decir que son amigos”, afirmó.

Sigue leyendo:

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Aleska Génesis sobre Luca Onestini: “No entiendo cómo caí con esa basura”