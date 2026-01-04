El Real Madrid goleó al Betis con hat trick del canterano Gonzalo García

Gonzalo García firmó una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu al marcar un triplete en la goleada del Real Madrid sobre el Real Betis, en un triunfo clave antes de la Supercopa de España y en un contexto de alta presión por la distancia en LaLiga con el Barcelona.

Sin Kylian Mbappé, ausente en el inicio del año, el equipo dirigido por Xabi Alonso encontró respuestas inesperadas. El protagonismo recayó en el joven delantero canterano, quien aprovechó su titularidad para liderar una victoria balsámica frente al único equipo que llegaba invicto como visitante.

El Real Madrid asumía el compromiso con la obligación de reaccionar. Comenzar enero a siete puntos del Barcelona elevaba la exigencia, y el rival no era menor. Sin embargo, desde el arranque el conjunto blanco impuso intensidad, empujado por un Vinícius Jr. decidido a asumir el liderazgo ofensivo. El brasileño, que venía de cerrar 2025 entre silbidos, fue recibido esta vez con aplausos tras mostrar actitud y desequilibrio desde la primera acción.

La presión inicial desbordó al Betis, especialmente por los costados. Vinícius superó repetidamente a Ángel Ortiz, mientras Rodrygo hizo lo propio ante Ricardo Rodríguez. La presencia de Gonzalo García como delantero centro fijó a los centrales y liberó espacios, permitiendo al ataque madridista recuperar profundidad y agresividad.

Tras varios avisos, el gol llegó a balón parado. Rodrygo ejecutó una falta lateral y Gonzalo atacó el segundo palo para anticiparse a su marcador y cabecear al fondo de la red, repitiendo la historia de otros partidos en los que aprovechó la ausencia de Mbappé para dejar huella.

El Betis reaccionó tímidamente tras el tanto y logró equilibrar la posesión, aunque sin generar peligro claro. Fede Valverde evitó el empate cuando Ruibal ya se perfilaba para marcar, mientras los verdiblancos insistieron con disparos lejanos de Antony y Deossa.

En el segundo tiempo, el Real Madrid amplió rápidamente la ventaja. Gonzalo volvió a aparecer al minuto 56 tras controlar con el pecho un centro de Valverde y definir de volea desde la frontal del área, firmando su segundo gol de la noche. Poco después, Raúl Asencio cabeceó sin marca otra asistencia de Rodrygo para el 3-0, aprovechando nuevamente las debilidades defensivas del Betis.

Con la ventaja, el conjunto blanco bajó la intensidad y permitió la reacción visitante. Lo Celso estrelló un balón en el poste y Courtois sostuvo al equipo con varias intervenciones, hasta que Cucho Hernández descontó tras una buena acción individual, reabriendo momentáneamente el partido.

El Betis insistió y volvió a exigir al portero belga, mientras crecían los silbidos en el Bernabéu. Ante el escenario, Xabi Alonso movió el banquillo y decidió retirar a Vinícius y Rodrygo, manteniendo en el campo a Gonzalo. La apuesta tuvo premio: el canterano selló su triplete con un taconazo que cerró una actuación consagratoria.

Ya en el tiempo añadido, Fran García puso el broche final al marcar el quinto gol, redondeando una victoria que devolvió confianza al Real Madrid y dejó una figura inesperada en el centro de la escena: Gonzalo García, protagonista del partido de su vida en el Bernabéu.

