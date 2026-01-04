González Urrutia: La captura de Maduro es “importante, pero no suficiente”

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó que la captura del líder socialista Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos representa “un paso importante, pero no suficiente” para iniciar la normalización del país y advirtió que cualquier transición real pasa, de forma obligatoria, por la liberación de todos los presos políticos.

En un mensaje difundido en video a través de su cuenta en X, González Urrutia sostuvo que lo ocurrido abre un nuevo escenario, pero no resuelve de fondo la crisis venezolana.

“La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas”, señaló.

El dirigente recordó que esas personas son “verdaderos rehenes de un sistema de persecución” y pidió que se respete “sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano” en las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados le otorgaron la victoria, desconocida por el régimen chavista.

González Urrutia reconoció que tras la captura de Maduro es “natural que existan sentimientos encontrados”, pero subrayó el peso político del hecho.

“Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia”, afirmó, aunque aclaró que ese acontecimiento no sustituye las “tareas fundamentales que aún tenemos por delante”.

Entre esas tareas, destacó como prioridad absoluta la excarcelación de “civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir su deber constitucional”. Según el presidente electo, ese debe ser el punto de partida de cualquier proceso de transición política.

Listo para liderar el país

El mensaje también retomó declaraciones previas en las que dijo estar preparado para encabezar “la gran operación de la reconstrucción” del país, una vez se restablezca el orden democrático.

En ese sentido, defendió que su legitimidad proviene del mandato popular y del “respaldo claro de millones de venezolanos que desean la paz”, algo que —aseguró— “jamás será traicionado”.

Las palabras de González Urrutia se produjeron después de que la líder opositora María Corina Machado reclamara que sea él quien ocupe el vacío de poder en Miraflores tras la captura de Maduro, al reconocerlo como presidente electo.

A ese planteamiento se han sumado varios países de la región, como Panamá, Argentina y Ecuador, así como el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, hasta ahora Estados Unidos ha indicado que administrará Venezuela de forma temporal mientras se define una transición, y ha optado por mantener la interlocución con Delcy Rodríguez, figura clave del régimen de Maduro, quien asumió la presidencia interina.

En su mensaje, González Urrutia llamó a la unidad nacional para “reconstruirse, sanar y garantizar que el poder nunca sea usado contra su propio pueblo”. También exigió “verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad” como pilares del nuevo ciclo político que, según sostuvo, debe abrirse tras la caída del régimen.

Con información de EFE.

