Murieron 32 militares cubanos en Caracas durante operativo para capturar a Maduro

El régimen de Cuba confirmó este domingo que 32 militares de la isla murieron en Venezuela mientras cumplían misiones oficiales, durante el ataque a gran escala ejecutado por Estados Unidos el sábado y que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial.

Miguel Díaz-Canel informó a través de redes sociales que los militares fallecidos se encontraban en Caracas “cumpliendo misiones a solicitud de órganos homólogos” del régimen venezolano, sin ofrecer mayores detalles sobre el tipo de funciones que desempeñaban.

La confirmación oficial supone un reconocimiento inédito del despliegue de personal militar cubano en Venezuela, un extremo que durante años había sido señalado por analistas y servicios de inteligencia internacionales, especialmente en relación con el primer anillo de seguridad personal de Maduro, pero que hasta ahora no había sido admitido por el castrismo ni por el chavismo.

El Ministerio del Interior de Cuba detalló que entre los fallecidos hay integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, personal de su propio ministerio —donde operan numerosos cuadros militares— y miembros de los servicios de inteligencia, lo que refuerza la hipótesis de que el contingente cubano desempeñaba labores de protección y seguridad estratégica.

Declara Presidente de la República Duelo Nacional por los 32 compañeros caídos heroicamente en combate en la República Bolivariana de #Venezuela frente a la agresión del gobierno de EEUU. pic.twitter.com/HZmkgX0fkg — MININT_CUBA (@minint_cuba) January 5, 2026

Díaz-Canel calificó la operación estadounidense como un acto ilegal y elogió a los fallecidos, a quienes describió como combatientes que murieron enfrentando a “terroristas en uniforme imperial que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país” a Maduro y a Flores, a quienes los cubanos ayudaban a proteger por solicitud del régimen venezolano.

Expresó además su “dolor e indignación” por las muertes y reiteró su “afecto, admiración y orgullo” por lo que calificó como el “heroico comportamiento” de los soldados caídos. Asimismo, anunció dos días de luto oficial a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes, con banderas a media asta y la suspensión de la mayoría de los actos públicos.

Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento.#HonorYGloria — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense Donald Trump había afirmado que “muchos en el otro bando” murieron durante la operación en Venezuela, incluidos “muchos cubanos” que participaban en la protección de Maduro, declaraciones que ahora quedan respaldadas por el reconocimiento oficial cubano.

Horas después, en un acto público en La Habana, Díaz-Canel calificó la acción militar de Estados Unidos como un “acto de terrorismo” y un “atropello a la norma internacional”, denunciando lo que considera una violación grave de la soberanía venezolana.

Durante años, Cuba y Venezuela mantuvieron una estrecha relación, en la que La Habana se beneficiaba de miles de barriles de petróleo venezolano.

