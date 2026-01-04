Trump: “Estamos al mando” en Venezuela y Delcy Rodríguez “está cooperando”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que es Washington quien está “al mando” de Venezuela y no Delcy Rodríguez, la nueva líder del régimen chavista en reemplazo del capturado Nicolás Maduro, aunque reconoció que “está cooperando” con su administración.

“Nosotros estamos a cargo”, dijo Trump a periodistas en el Air Force One la noche de este domingo al referirse a Venezuela, marcando distancia de cualquier reconocimiento de liderazgo interno y subrayando que las decisiones clave pasan por Estados Unidos.

Según el mandatario, su gobierno exige “acceso total”, en particular “acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruirlo”, en un contexto que describió como de colapso profundo de la infraestructura venezolana.

“Hay carreteras que no están construidas, puentes que se están cayendo. Nadie puede ir a ningún sitio”, afirmó.

Trump sostuvo que la cooperación de Rodríguez es una condición central y advirtió nuevamente sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento. “Si no cumple, [Delcy] se enfrentará a una situación probablemente peor que la de Maduro. Peor”, dijo.

“Si no se comportan, habrá un segundo golpe. Estamos totalmente preparados”, añadió.

En contraste, describió la salida de Nicolás Maduro como inmediata y sin resistencia. “Maduro se rindió inmediatamente. Levantó las manos y se entregó”, señaló.

“Fue muy violento. Fue tan efectivo que levantó las manos”, insistió.

Cooperación con Rodríguez

El presidente afirmó que su administración ha mantenido conversaciones directas con Rodríguez. “Hemos hablado con ella. Usted oye a una persona distinta de la que yo oigo. Han sido muy correctos”, declaró.

Inicialmente Rodríguez dio un discurso duro contra Trump y Estados Unidos, tras lo que calificó como el “secuestro” de Maduro.

No obstante, la nueva líder del régimen venezolano cambió de tono la noche de este domingo e invitó a Trump a un relacionamiento “equilibrado y respetuoso”, así como a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”.

Los reclamos de la oposición venezolana

Sobre los presos políticos venezolanos y unas nuevas elecciones libres, principales banderas de la oposición democrática venezolana, Trump indicó que ese tema aún no ha sido abordado de fondo. “Todavía no hemos entrado en eso”, dijo.

“Ahora lo que hay que hacer es arreglar el petróleo, arreglar el país y levantarlo. Después llegará el turno de las elecciones”, afirmó.

Trump describió la economía venezolana como un caso extremo de deterioro. “La economía venezolana es, creo, la peor que he visto jamás”, dijo.

“Si miras la inflación, las cosas se duplican cada día. Está robada. Es un desastre”. Por ello, insistió en la urgencia de la intervención. “Tenemos que arreglar el país rápido”.

Advertencia a Colombia y Cuba

En declaraciones adicionales sobre la región, Trump se refirió duramente a Colombia, al señalar que “está muy enferma” y acusar a su presidente, Gustavo Petro, de estar vinculado al narcotráfico. “No va a estar haciéndolo por mucho tiempo, se lo aseguro”, advirtió, sin especificar a qué se refería.

Al ser consultado sobre una posible operación de Estados Unidos, respondió: “Me suena bien”, y mencionó al senador Marco Rubio.

También anticipó movimientos respecto a Cuba, a la que calificó como “una dictadura comunista”. “Sus días están contados. Simplemente se va a venir abajo. Cuba está cayendo”, afirmó, al mencionar episodios recientes de violencia y muerte en la isla.

“No creo que necesitemos ninguna acción militar estadounidense en Cuba, creo que simplemente caerá”, dijo.

