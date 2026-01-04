Delcy Rodríguez baja el tono y confirma su disposición a cooperar con Donald Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo su disposición a cooperar con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, en un mensaje dirigido tanto a la comunidad internacional como a Washington.

Reafirmó su supuesto interés en avanzar hacia una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación.

La funcionaria sostuvo que Venezuela aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de convivencia pacífica y respeto a la soberanía, y subrayó que la paz global comienza por garantizar la estabilidad de cada nación.

Asimismo, consideró prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela, así como con los países de la región, sustentado en la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos.

“La diplomacia venezolana se guía por estos principios con el resto de los países del mundo”, afirmó Rodríguez en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, extendió una invitación al gobierno de Estados Unidos para trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, dentro del marco de la legalidad internacional y con el objetivo de fortalecer una convivencia duradera entre ambas naciones.

“Presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, manifestó Rodríguez con un tono más moderado, que se aleja del discurso confrontativo que había marcado sus pronunciamientos en ocasiones anteriores.

Afirmó que cree en una Venezuela con derecho a la paz, al desarrollo, a la soberanía y al futuro, y expresó su visión de un país que se convierta en una potencia donde se encuentren todos los venezolanos.

“Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida”, indicó en medio del cambio de escenario político tras la caída de Nicolás Maduro.

“Lo que necesitamos es acceso total”

Casi en paralelo, el presidente Donald Trump exigió a la nueva líder venezolana “acceso total” a Venezuela, especialmente en materia de recursos naturales e infraestructuras, y confirmó que su administración evalúa reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

“Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo Trump, quien también mencionó el deterioro de carreteras, puentes e infraestructuras como parte de los intereses estratégicos de Washington.

“Estamos a cargo”, afirmó el mandatario.

Trump insistió en que su equipo gobernará el país durante el proceso de transición.

En una entrevista con The Atlantic, el mandatario confirmó que existen canales de comunicación abiertos con Delcy Rodríguez, aunque aclaró que hasta ahora no ha hablado directamente con ella.

No obstante, advirtió que si la presidenta encargada “no hace lo correcto”, podría enfrentar un destino “peor” que el de Maduro. “Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones”, afirmó.

Sigue leyendo:

• ¿Por qué Estados Unidos no capturó a Diosdado Cabello ni a Padrino López?

• ¿Qué se sabe del edecán de Maduro presuntamente muerto en operación de EE.UU.?

• Hijo de Maduro dice estar en “shock” y denuncia “traidores” tras la captura de su padre por EE.UU.