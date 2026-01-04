Rubio afirma que con Delcy Rodríguez “se puede trabajar mejor” que con Maduro

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

“La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.

“Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo”, manifestó el secretario.

“Maduro rompió todos los acuerdos”, afirma Rubio

El alto funcionario cubano-estadounidense recordó que Maduro “rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él”.

Rubio manifestó además que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a una prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció “múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva”.

El republicano recalcó que el líder chavista “eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país”.

“Su número dos es alguien con quien se puede trabajar”, aseguró.

