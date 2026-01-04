Starbucks cerrará 42 sucursales en Nueva York y más de 300 en otras ciudades

Como parte de una nueva estrategia, Starbucks anunció el cierre de 400 sucursales en Estados Unidos, una de las reestructuraciones más significativas de su historia reciente.

El plan de reestructuración

En septiembre pasado, Starbucks informó que cerraría alrededor de 400 cafeterías de sus aproximadamente 18,000 sucursales en el país.

La decisión forma parte de un plan de reestructuración de $1,000 millones, impulsado por el nuevo director ejecutivo Brian Niccol, en respuesta a la caída en las ventas.

Aunque la empresa no publicó una lista oficial de las ubicaciones afectadas, un documento compartido públicamente -alimentado por usuarios de Reddit y citado por USA Today- ya suma más de 500 cafeterías que podrían verse impactadas.

Ciudades más afectadas

En los últimos meses, la compañía ha actuado con rapidez, concentrando los cierres principalmente en grandes ciudades:

-Nueva York: 42 sucursales (alrededor del 12% del total en la ciudad)

-Los Ángeles: 20

-Chicago: 15

-San Francisco: 7

-Minneapolis: 6

-Baltimore: 5

-Además de decenas de cierres adicionales en otras ciudades

En un comunicado enviado a WSMV, Starbucks señaló:

“Starbucks evalúa regularmente su cartera de cafeterías para asegurarse de que satisface las necesidades de nuestros clientes. Abrir y cerrar tiendas es una parte normal de nuestro negocio y no tenemos información adicional que compartir en EE.UU. o en otros lugares”.

Por qué Starbucks está cerrando tiendas

Entre los principales factores detrás de la decisión se encuentran:

-Mayor competencia en zonas urbanas, donde marcas pequeñas y especializadas han ganado terreno.

-Cambios laborales tras la pandemia de COVID-19, que redujeron de forma significativa el flujo de personas en oficinas y edificios corporativos.

Según Catherine Yeh, directora de análisis de mercado en CoStar Group, esto ha afectado duramente las finanzas de Starbucks, al grado de incluir en los cierres locales que antes eran altamente rentables.

-El impacto de la crisis de salud mental en EE.UU., que ha llevado a que muchas personas utilicen las cafeterías como baños públicos.

En años recientes, Starbucks comenzó a restringir el uso de sanitarios a clientes que realicen compras.

La nueva apuesta de Starbucks

Lejos de retirarse del mercado, Starbucks planea reinvertir en su red existente. Niccol confirmó que la compañía destinará recursos para renovar 1,000 cafeterías en Estados Unidos, con mejoras que incluyen:

-nuevas sillas y sofás,

-iluminación renovada,

-tomas eléctricas adaptadas para el trabajo remoto.

Además, la empresa pondrá mayor énfasis en sus sucursales con autoservicio (drive-through) en zonas suburbanas, una estrategia que, según analistas citados por CNN, permitirá reducir costos de renta, operación y personal, impulsando una recuperación financiera.

