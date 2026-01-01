Del chocolate de Dubái al algodón de azúcar: Las 7 bebidas de Starbucks más virales del 2025

Las tendencias en bebidas de Starbucks han dado un giro total gracias a las redes sociales. Ya no nos conformamos con el menú tradicional; ahora, los clientes y baristas actúan como alquimistas del sabor. Desde sabores exóticos inspirados en el Medio Oriente hasta la nostalgia de las ferias de verano, aquí tienes el resumen de las bebidas virales de Starbucks 2025.

1. Matcha Latte inspirado en el chocolate de Dubái

Esta bebida se coronó como la reina del invierno al fusionar la elegancia del matcha con la opulencia del pistacho y el chocolate. Es una respuesta líquida a la tendencia global del dulce árabe, ofreciendo una textura cremosa y un equilibrio perfecto entre lo terroso del té verde y la riqueza de la espuma fría de crema de chocolate. Tan grande ha sido su impacto que Starbucks lanzará versiones oficiales de este matcha con pistacho a principios de 2026.

2. Matcha de fresa

Una opción vibrante que se mantiene vigente durante todo el año por su estética y frescura. Se basa en una Pink Drink potenciada con puré de fresa y una densa espuma fría de crema de matcha, creando un degradado visualmente impactante. Es ideal para quienes buscan una bebida dulce con el toque antioxidante y energético del matcha, convirtiéndose en un básico para las fotos de redes sociales.

3. Bebida rosa con perlas

La icónica Pink Drink evolucionó este verano incorporando texturas interactivas. Al añadir perlas de frambuesa —esas pequeñas explosiones de sabor que suelen acompañar a los Refreshers— y una capa de espuma fría de crema dulce de vainilla, la bebida se transforma en una experiencia táctil y refrescante. Es la opción perfecta para quienes buscan un postre ligero y divertido en los días de calor.

4. Frappuccino inspirado en algodón de azúcar

El regreso del jarabe de frambuesa por tiempo limitado permitió que los fans recrearan este sabor nostálgico. Se trata de una base de Frappuccino de crema de vainilla que, al mezclarse con la frambuesa, adquiere un tono rosado o morado y un gusto que recuerda exactamente a las ferias y parques de atracciones. Es la definición de “verano en un vaso” para los amantes de los sabores intensamente dulces.

5. Espresso batido con chocolate y azúcar morena

Esta es la versión premium del clásico favorito de avena. Al Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso se le añade salsa de moca de chocolate blanco y un generoso chorrito de caramelo, elevando el perfil de sabor hacia algo mucho más lujoso y aterciopelado. Es una bebida con cuerpo, perfecta para quienes necesitan un impulso de cafeína sin renunciar a la indulgencia del chocolate.

6. Bebida de galleta inspirada en Delta

Inspirada en las famosas galletas de cortesía de las aerolíneas, esta bebida evoca el sabor de la canela y el azúcar tostado. Utiliza la base de leche de avena para mantener una cremosidad sutil, reforzada con un toque de Chai y extra de canela en polvo. Es una elección reconfortante, diseñada para los meses festivos, que sabe a viaje y a hogar al mismo tiempo.

7. Especias de calabaza y matcha

La combinación definitiva de dos mundos: el Pumpkin Spice y el Matcha Latte. Al sustituir el jarabe clásico por jarabe de azúcar morena y añadir salsa de calabaza junto con su espuma fría característica, se logra una bebida con matices otoñales profundos. Es una mezcla arriesgada pero equilibrada que ha cautivado a quienes buscan una alternativa menos convencional al tradicional café de calabaza.

