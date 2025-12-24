‘Stranger Things’ rompe récord en Netflix antes del estreno del volumen 2

A pocas horas de que se estrene el volumen 2 de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, se ha informado que la famosa serie se ha convertido en la más vista en la historia de Netflix. Este nuevo récord lo rompieron días después de que estrenara la primera parte de lo que será su última temporada.

La serie, la cual estrenó en 2016, alcanzó los 102.6 millones de visualizaciones en solo 25 días. Además, lograron por primera vez que todas sus temporadas estuvieran en el top 10 de la plataforma. Esto es normal, pues muchas personas decidieron ver nuevamente las temporadas anteriores para recordar detalles, pues hay que destacar que la última temporada de la serie había estrenado en 2022.

La primera parte de la quinta temporada estrenó el pasado 26 de noviembre y en sus primeros cinco días logró reunir 59.6 millones de visualizaciones. Esta cifra la convirtió en el debut más grande de la historia para una serie en inglés en Netflix. Además, se ha informado que durante su primera semana disponible se registraron 8.46 mil millones de minutos de tiempo de visualización, con lo que superó los 7.2 mil millones de minutos que tenía la misma serie, pero con la cuarta temporada.

Desde el 26 de noviembre, varias marcas se han unido a la promoción del gran final, e incluso se ha ofrecido ver el último episodio -que durará dos horas- en salas de cine. Este episodio final estará disponible a partir del 31 de diciembre. Sin duda se ha convertido en un fenómeno y en un gran referente de la cultura pop.

Al mismo tiempo, Netflix ha aprovechado el fin de año para hacer movimientos que lo convierten en una empresa mucho más poderosa en el sector. A inicios de mes, la plataforma streaming compró Warner Bros., lo que seguramente traerá muchos cambios en la industria del cine.

Sigue leyendo:

• Helena Bonham Carter podría ser parte de la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

• ‘The Drama’: comparten tráiler de la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson

• Hija de Martin Scorsese debutó como directora para televisión