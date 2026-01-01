Canción de Joe Keery es la segunda más escuchada de Spotify tras el estreno del final de ‘Stranger Things’

El día más esperados por muchos llegó. Netflix publicó el último episodio de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, lo que marca el final definitivo de la exitosa serie estrenada en 2016. Durante todo el mes surgieron teorías en redes sociales, al mismo tiempo que la historia y la marca se hicieron mucho más poderosas y alcanzaron nuevos récords.

Los récords generados por la serie no solo están directamente relacionados con la producción y con la plataforma streaming, sino también con otros productos que se han hecho populares gracias a ella: la moda de los 80, artistas de la época e incluso nuevas canciones hechas por los protagonistas de la historia son parte de la banda sonora de miles de personas.

Tras el estreno del último capítulo, la canción ‘End of Beginning’ de Joe Keery -quien también interpreta a Steve en la serie- alcanzó el puesto número dos de la lista Global de Spotify con 5.04 millones de reproducciones.

La carrera de musical de Keery existe bajo el nombre de Djo y ‘End of Beginning’ es una canción que estrenó en 2022, pero que se hizo popular un par de años después gracias a TikTok.

Una de las campañas de redes sociales más grandes que hubo durante las últimas semanas era la de fanáticos pidiendo que el personaje interpretador por Keery -quien está desde la primera temporada- no muriera. Eso hizo que la canción fuera mucho más reproducida. Al final, los fanáticos tuvieron que ver como Steve (Keery) sobrevivía en la batalla final contra Vecna y el Mind Flayer.

En 2024, cuando la canción se volvió viral por primera vez, logró alcanzar el puesto 11 en el Billboard Hot 100 y el número 4 en el UK Official Singles Chart.

