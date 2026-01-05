Bruno Mars confirma que su nuevo álbum ya está terminado

Peter Gene Hernandez, conocido mundialmente como Bruno Mars, se volvió tendencia en redes sociales con un inesperado anuncio para sus fans. El 5 de enero, el artista recurrió a sus redes sociales para confirmar que su nuevo álbum ya está terminado, poniendo fin a años de especulación sobre su regreso en solitario.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el intérprete de ‘Uptown Funk y Just the Way You Are’ escribió un mensaje directo que bastó para convertirse en tendencia global: “Mi álbum está listo”. Aunque no ofreció mayores detalles en su anuncio, Bruno Mars alimentó rápidamente la expectativa con su nuevo trabajo discográfico.

My album is done. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026

El anuncio llega en un momento clave de su carrera. Han pasado cinco años desde el lanzamiento de An Evening with Silk Sonic, el aclamado proyecto colaborativo con Anderson .Paak, con el que Mars exploró sonidos clásicos del soul y el R&B, y diez años desde 24K Magic, su último álbum como solista, publicado en 2016. Ambos trabajos fueron ampliamente elogiados por la crítica y respaldados por el público.

Aunque Bruno Mars ha mantenido una presencia constante en la música a través de colaboraciones, los fans esperaban que el artista lanzara un nuevo álbum. En 2024, sorprendió con el sencillo Die with a Smile junto a Lady Gaga, y en 2025 volvió a escalar posiciones en los rankings con Fat Juicy & Wet, una colaboración inesperada con la rapera Sexyy Red, que logró ubicarse en el top 20 de Billboard.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Bruno Mars?

Por ahora, esa sigue siendo la gran incógnita. El cantante no ha revelado fecha de lanzamiento, lista de colaboradores, ni pistas sobre el concepto del disco. Tampoco ha confirmado si retomará las influencias retro y R&B que marcaron sus trabajos anteriores o si apostará por una nueva dirección musical.

Ante la falta de información oficial, todo indica que el álbum podría ver la luz en 2026, aunque los seguidores deberán mantenerse atentos a sus redes sociales y a posibles filtraciones o anuncios de la industria. Lo cierto es que Bruno Mars está de vuelta, y con un álbum ya terminado, la expectativa no hace más que crecer.

