Checo Pérez: “Ser compañero de Max Verstappen en Red Bull es el peor trabajo en la F1”

Sergio “Checo” Pérez, actual piloto de la escudería Cadillac en la Fórmula Uno, aseguró que compartir equipo con Max Verstappen en Red Bull representa el mayor desafío (y el “peor trabajo”) dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El piloto mexicano se refirió a su etapa junto al neerlandés durante una entrevista en Cracks Podcast, conducido por el inversionista Oswaldo Trava, donde explicó que desde su llegada a Red Bull tenía claro el rol que debía asumir dentro de una estructura diseñada alrededor de Verstappen.

“Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería muy complicada. Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula Uno. Yo sabía a lo que me enfrentaba porque ese proyecto está hecho para Max”, afirmó Pérez.

El tapatío detalló que esa jerarquía le fue planteada desde el primer momento por Christian Horner, entonces director del equipo austríaco. Según relató, el directivo fue explícito al señalar que la prioridad deportiva giraba en torno al tricampeón mundial.

“Christian me dijo desde el inicio que el proyecto estaba creado para Max, que él era el talento del equipo. A partir de ahí, todo se volvía complicado. Si yo era más rápido que Max, se generaba un problema y el ambiente se tensaba”, explicó.

Pese a ese contexto, Pérez logró resultados destacados durante sus cuatro temporadas con Red Bull. En ese periodo terminó segundo y tercero en el campeonato de pilotos, además de sumar dos cuartos lugares, antes de cerrar su etapa en 2024 con un octavo puesto en la clasificación general.

El piloto de 35 años también reveló que, cuando llegó a competir directamente con Verstappen por el título en 2023, comenzó a experimentar dificultades con el rendimiento del monoplaza.

“Empezamos ganando carreras de manera alternada y estábamos muy parejos. Pero de pronto, al llegar a Barcelona, pasé de pelear décimas a perder hasta un segundo por vuelta. Ya no controlaba el coche”, señaló.

De cara a la temporada 2026, Pérez afrontará un nuevo reto como uno de los pilotos de Cadillac, escudería que debutará en la Fórmula Uno. El mexicano aseguró que su paso por Red Bull le dejó aprendizajes clave que espera aplicar en esta nueva etapa.

“Aprendí mucho en Red Bull. Aprendí a valorarme y a sacar el mayor provecho posible incluso en circunstancias difíciles”, concluyó.

