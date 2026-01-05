Guillermo Del Toro anuncia la muerte de su hermano mayor durante una entrega de premios

Guillermo del Toro atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano mayor.

El realizador mexicano dio a conocer la noticia durante el fin de semana, cuando subió al escenario para recibir el premio Vision, reconocimiento que el Festival de Cine de Palm Springs concedió tanto a él como al elenco de ‘Frankenstein’.

“Tres días atrás, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y lo estoy porque esta película habla puramente sobre la condición humana. Eso lo enseña la última parte de la película, que dice que el corazón puede estar roto pero sigue vivo. Incluso un corazón roto hace bombear la sangre y te mantiene en marcha”, expresó ante el público.

De acuerdo con información publicada, Del Toro tiene tres hermanos: Federico, Alejandro y Susana; sin embargo, no se ha precisado cuál de los dos primeros era el mayor.

El cineasta no dio más detalles al respecto y decidió no pasar por la alfombra roja del festival, aparentemente para evitar el contacto con los medios. Durante la ceremonia permaneció acompañado de los protagonistas de su nueva película, Mia Goth y Jacob Elordi, a quienes se refirió como su “familia”.

Cabe recordar que en 2022, durante la presentación de Pinocho en el Festival de Cine de Londres, Del Toro informó sobre la muerte de su madre, Guadalupe. Su padre, Federico, falleció en 2018.

‘Frankenstein’, basada en la novela de Mary Shelley, podría significar para el director una nueva presencia en la temporada de premios de la Academia. El propio Del Toro ha señalado que se trata de un proyecto que llevaba años deseando realizar, ya que es uno de sus libros predilectos y quizá la criatura ficticia a la que guarda mayor afecto.

“Mi hermano y yo interpretábamos a Victor y la criatura en muchos momentos de nuestras vidas muchos años atrás. Nos dimos amor y paz”.

Guillermo Del Toro adelantó que, debido al duelo, es posible que no asista a varios compromisos relacionados con la temporada de galardones.

Según la crítica especializada, ‘Frankenstein’ se perfila como una de las cintas con mayores posibilidades de obtener nominaciones al Óscar en distintas categorías.

