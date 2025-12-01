Guillermo del Toro arremete contra la IA al recibir el Premio Gotham por ‘Frankenstein’

El director mexicano Guillermo del Toro arremetió nuevamente en contra de la Inteligencia Artificial al recibir el Vanguard Tribute por “Frankenstein” en los Premios Gotham.

Guillermo del Toro subió al escenario para recibir el reconocimiento junto con los protagonistas de su más reciente película, Jacob Elordi y Oscar Isaac.

Durante su discurso el realizador mexicano honró el trabajo de los artesanos y todos los profesionales que crearon la escenografía de ‘Frankenstein’.

“Quiero decirle al resto de nuestro extraordinario elenco y equipo que el arte de todos ellos brilla en cada fotograma de esta película, hecha intencionadamente por humanos, para humanos. Diseñadores, constructores, maquillaje, vestuario, directores de fotografía, compositores, editores: este homenaje les pertenece a todos. Quiero expresar nuestra gratitud y decir: ¡Al diablo con la IA!”, dijo Guillermo del Toro desde el escenario.

Durante su discurso el director expresó lo importante que ha sido para él adaptar el clásico de Mary Shelly a la gran pantalla, uno de sus sueños de niño al leer esta obra y ver la primera adaptación al cine por primera vez.

“Así que volver a esta historia ahora, a los 61 años, con artistas tan extraordinarios como Oscar y Jacob ha sido realmente uno de los mayores privilegios de mi vida, y en ellos encontré otra familia”, dijo al público.

Esta no es la primera vez que Guillermo del Toro se manifiesta en contra de la IA. Durante una entrevista con NPR, Guillermo Del Toro rechazó la idea de usar en sus proyectos inteligencia artificial generativa. El premiado director dijo que no tiene ningún interés en incorporar esta herramienta en sus películas.

“IA, particularmente la IA generativa — no estoy interesado, y nunca estaré interesado. Tengo 61 años y espero poder mantenerme desinteresado en usarla de cualquier manera hasta que muera… Hace unos días, alguien me escribió un correo electrónico que decía, ‘¿Cuál es tu postura frente a la IA?’. Y mi respuesta fue bastante corta. ‘Preferiría morir’, dije”, enfatizó.

Sigue leyendo:

Guillermo del Toro subastará algunos de sus recuerdos de rodaje

Guillermo del Toro estrenará ‘Frankenstein’ en Venecia

Guillermo del Toro critica el uso de la IA y dice que no se puede hacer arte con una aplicación